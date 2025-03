米大リーグ(MLB)は27日、公式インスタグラムを更新し、ドジャースの大谷翔平らが登場する約1分のアニメ動画『Heroes of the Game/ゲームの英雄』を公開した。『Heroes of the Game/ゲームの英雄』は、MLBとアニメ界のトップクリエイターのコラボレーション作品。今回公開された動画について、MLBによると『ONE PIECE』や『鋼の錬金術師』など幅広く活躍するアニメ作家らが制作し、すべてのシーンが手描きで描かれているという。

動画では、大谷が宇宙まで届きそうな力強い投球しているほか、光の速さで飛んでいく打球も披露。そのほか、パイレーツのポール・スキーンズ、ヤンキースのアーロン・ジャッジ、メッツのフアン・ソトも躍動しているほか、最後のシーンではエンゼルスのマイク・トラウトやフィリーズのブライス・ハーパーも登場している。この動画を見た人からは「ワンピースと鋼の錬金術師かぁ 仕上がり良いはずだわ 流石」「素晴らしい」「アニメになっても格好良すぎる!!」「BGMがAdo!!!」などと反響が寄せられている。