Î¾¿Æ¤â¹âÎð¤Ë¤Ê¤ê·Ñ¤°Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¡Ö¼Â²È¡×¤Î°·¤¤¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¥âー¥²ー¥¸¡×¤È¡Ö¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤É¤Á¤é¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¥âー¥²ー¥¸¡×¤È¡Ö¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î°ã¤¤
¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¥âー¥²ー¥¸¡×¤ä¡Ö¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢Î¾Êý¤È¤â¼«Âð¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê°ã¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¥âー¥²ー¥¸¡×¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤Ç¡¢¡Ö¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ï¡Ö¼«Âð¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ä»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤ä¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¥âー¥²ー¥¸¡×¤È¤Ï
¼«Âð¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Âð¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤·¤Æ¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¥âー¥²ー¥¸¡×¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥íー¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í»»ñ¥¿¥¤¥×¤Ï¼ç¤Ë¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤ò°ì³ç¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¡Ö°ì³çÍ»»ñ·¿¡×¡¢Äê³Û¤ÎÍ»»ñ¤òÄê´üÅª¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÇ¯¶â·¿¡×¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿ÈÏ°Ï¤Î¶â³Û¤Ç¤½¤ÎÅÔÅÙÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¼«Í³Í»»ñ·¿¡×¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¥âー¥²ー¥¸¡×¤Ï¡¢ÍøÍÑ¾ò·ï¤È¤·¤ÆÂÐ¾Ý¼Ô¤äÇ¯Îð¡¢ÂÐ¾ÝÊª·ï¤Ê¤É¤¬ºÙ¤«¤¯Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¤Ï
¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤ÆÇäµÑ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë²ÈÄÂ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¼«Âð¡Ê¸µ¤Î²È¡Ë¤Ë½»¤à»ÅÁÈ¤ß¤¬¡Ö¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¼«Âð¤ÎÌ¾µÁ¤Ï»ö¶È¼Ô¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä´ÉÍýÈñ¡¢²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤Ï²ÈÄÂ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ÙÊ§¤¤¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ç¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤ÆÆÀ¤¿ÇäµÑ¶â¤Ï¡¢°ì»þ¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢»ÈÍÑÍÑÅÓ¤â¼«Í³¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¾ò·ï¤äÂÐ¾ÝÊª·ï¤Ï»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤ËÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼óÅÔ·÷¤Ê¤ÉÊª·ï¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¥âー¥²ー¥¸¡×¤È¡Ö¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦Ãí°ÕÅÀ
¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¥âー¥²ー¥¸¡×¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤éÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢ËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÇÛ¶ö¼Ô¤¬·ÀÌó¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ì³çÍ»»ñ·¿¡×¤Ê¤É¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿Í»»ñ¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶âÍøÊÑÆ°¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢ËÜ¿Í¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤Û¤«¤ËÆ±µï¿Í¤¬¤¤¤ëºÝ¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÍøÍÑ¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤¿Í»»ñ¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢½»Âð¥íー¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¡ÖÇã¤¤Ìá¤·ÆÃÌó¡×¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾ÍèÅª¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤È¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¶È¼Ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼«Âð¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤¿¤á½êÍ¸¢¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡¢ÇäµÑ¶â³Û¤ÏÄã¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¼«Âð¤ÎÀßÈ÷¤ò¼«Í³¤ËÀßÃÖ¡¦Å±µî¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¥âー¥²ー¥¸¡×¤È¡Ö¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡©
¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤òÊä¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö½»´Ä¶¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Âð¤òÃ´ÊÝ¤ËÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¥âー¥²ー¥¸¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÆÀ¤¿¤¤¡×¡Ö¼ê¸µ¤Î»ñ»º¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Á¤é¤ÎÊýË¡¤òÁª¤Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢½»Âð¤ò»ñ»º¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
°·¤¤¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Âð¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥Ðー¥¹¥âー¥²ー¥¸¡×¤ä¡Ö¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì»ÅÁÈ¤ß¤äÍøÍÑ¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤ÏÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¡¢´õË¾¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー