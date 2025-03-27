¡Ö»£±Æ»þ´Ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹þ¤ß¤Ç£²»þ´Ö°ÊÆâ¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎCM°Û¾ï¿Íµ¤¤Ç²þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ
ÂçÃ«¤Î£Ã£Í¤Ï¡Ö»ëÄ°Î¨¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¡×
£³·î19Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿MLB³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥«¥Ö¥¹vs.¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Âè£²Àï¤Î»ëÄ°Î¨¤¬£³·î21Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬29.5%¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¦´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï18.6%¡¢½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬º£µ¨£±¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¸á¸å£¸»þ30Ê¬¤Î33.7%¤Ç¡¢Æ±¶É¤Ç¤Ïº£Ç¯£±·î£²Æü¤È£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê26¡Ë¤äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡ËÎ¾Åê¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤Î³®ÀûÅÐÈÄ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤éÇ¼ÆÀ¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëCM¤â¹â»ëÄ°Î¨¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂç¼êPR²ñ¼Ò¼Ò°÷¡Ë
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤³¤ÎÂç¼êPR²ñ¼Ò¼Ò°÷¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÄÌ¾ï¡¢CM¥¿¥¤¥à¤Ï¡È¥È¥¤¥ì¥¿¥¤¥à¡É¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿ô»ú¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¿ô»ú¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤È¶¦±é¤·¤¿¡Ø¥»¥³¥à¡Ù¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¡ØÆüÀ¶À½Ê´¥¦¥§¥ë¥Ê¡Ù¡Ø¥³¡¼¥»¡¼ ¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡Ù¤Ê¤É¡¢£³·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÂçÃ«Áª¼ê¤¬½Ð±é¤¹¤ëCM¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä±ÇÁü¤ò³Æ¶É¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ë¡¼¥à¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤«¤é¤Î»ñÎÁÀÁµá¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¼Â¤Ï°ìºòÇ¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é¹¹ð¶È³¦¤Ç¤Ï¡ØÂçÃ«¸ú²Ì¡Ù¤È¤«¡ØÂçÃ«Çä¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï18¼Ò¤È·ÀÌó¡£ºòÇ¯£··î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤ÎCMÊüÁ÷²ó¿ô¤Ï4543²ó¡Ê¡Ø»º·Ð¿·Ê¹¡Ù£³·î18ÆüÇÛ¿®µ»ö¤è¤ê¡Ë¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎCM½Ð±é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Â³¡¹ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
CM»£±Æ¤Ï£²»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë
ÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤â½½¿ô¼Ò¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëCM¥¥ó¥°¡¢CM¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï·ÀÌóËÜ¿ô¡¢·ÀÌó¶â³Û¤È¤â¤ËÈà¤é¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯Ëö¡¢¡ØÆü·ÐMJ¡Ù ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Öº£¸å¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤·¤½¤¦¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÃËÀÉôÌç¤ÇÂçÃ«¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×¡££²°Ì¤Ï²ìÍè¸¿Í¡Ê35¡Ë¤Ç£³°Ì¤ÏÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£½÷À¤Ç¤Ï¡¢£±°Ì¤¬°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¤Ç¡¢Æ±Î¨£²°Ì¤¬°ËÆ£º»è½¡Ê30¡Ë¤È²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤À¡£
¡Ö¤¤¤º¤ìÎô¤é¤ÌÄ¶¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¹¤·¡¢CM¤Ë½Ð±é¤¹¤ì¤ÐÇä¤ê¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ëÄ°¼Ô¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎCM»£±Æ¤Ï¡È£²»þ´ÖÆâ¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¡É¤¬·ÀÌó¾ò·ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ´ÖÆâ¤ËËÜÊÔ¤Î»£±Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢HP¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î»£¤ê¤âºÑ¤Þ¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡£·ÀÌó¶â¤À¤Ã¤ÆºòÇ¯»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤ÎCM»Ë¤Ç°µÅÝÅª£±°Ì¤È¤Ê¤ë£¹²¯±ß¡ÊÇ¯´Ö·ÀÌó£±ËÜ¤¢¤¿¤ê¡Ë¤ÈÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡×¡ÊCM¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ë
ºòÇ¯¡¢·ëº§¡£´Ö¤â¤Ê¤¯¥Ñ¥Ñ¤Ë¤â¤Ê¤ëÂçÃ«¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹¤²¤Æ¤¤¤ëÈà¤ËCM¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¿çÌ²¡¢°ÜÆ°¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ëCM¤Ç¤Ïµ©¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¼ÂÎÏ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤âÎÉ¤¯¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âËèÆü¡¢Ä«ÃëÈÕ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç±ÇÁü¤âÌ¾Á°¤âÏª½Ð¤·¤Þ¤¯¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢CM³¦¤ÎÉÔÀ¤½Ð¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê51¡Ë¤äÀõÅÄ¿¿±û¡Ê34¡Ë¡¢±©À¸·ë¸¹¡Ê30¡Ë¤Ç¤µ¤¨À®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿²÷µó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÂçÃ«¤ÏCM¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò³ÊÃÊ¤Ë¹â¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¹ð¶È³¦¤Î¾ï¼±¤äÎò»Ë¤ò¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£