Æü·Ð225ÀèÊª¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê27ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
¡¡27Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ360±ß°Â¤Î3Ëü7440±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
39560.08±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
39280.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
39157.50±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
38904.45±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
38698.93±ß¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38548.30±ß¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38248.83±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
38027.29±ß¡¡¡¡26ÆüÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¸½Êª½ªÃÍ
37740.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
37593.20±ß¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
37514.00±ß¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
37440.00±ß¡¡¡¡27ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ
37120.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
36937.57±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
36281.95±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
35626.32±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
39560.08±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
39280.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
39157.50±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
38904.45±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
38698.93±ß¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38548.30±ß¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38248.83±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
38027.29±ß¡¡¡¡26ÆüÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¸½Êª½ªÃÍ
37740.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
37593.20±ß¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
37514.00±ß¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
37440.00±ß¡¡¡¡27ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ
37120.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
36937.57±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
36281.95±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
35626.32±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹