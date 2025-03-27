¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢Æþ¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤Ø¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÈ¯É½¡¡È¯Æ°¤Ï4·î2Æü
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï26Æü¡¢Í¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤ËÂÐ¤·¡¢4·î2Æü¤«¤é25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï26Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ò25¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤¬ÂÐ¾Ý¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ÆÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢´ØÀÇ¤Ï¸½ºß¤Î2.5¡ó¤«¤é10ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤ò4·î2Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î³ä¹ç¤ÏÌó3³ä¡Ê28.3¡ó¡Ë¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£