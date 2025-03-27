¡ÚÌÂÏÇ¡Û¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö25¡×¡Ä³¹Ãæ¤Ë¡ÈÆæ¤ÎÍî½ñ¤¡ÉÂçÈ¯À¸¡¡¿ô»ú¤¬¼¨¤¹ÈÈ¿ÍÁü¤È¤Ï¡©¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤âÈï³²¤ÇÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¡¡¿·³ã»Ô
¿·³ã»Ô¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ö25¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Íî½ñ¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï²£Ìó4¥á¡¼¥È¥ë¤â¤ÎÂç¤¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ëèßÂå¶¶¤Ë¤âÍî½ñ¤¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤«¤éÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö25¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤«¤é¸«¤ëÈÈ¿ÍÁü¤òÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ËÍî½ñ¤¤â
ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÄ¹¤¤Àî¡¦¿®Ç»Àî¤Ë²Í¤«¤ëèßÂå¶¶¡£
¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤ë¿·³ã»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¡£
¤³¤Î¶¶¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¹¾ì¤Ç¡¢²£Ìó4¥á¡¼¥È¥ë¤â¤ÎÂç¤¤ÊÍî½ñ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï21Æü¤Î¤³¤È¡£
³¹¤Î¿Í¤Ï¡ÖèßÂå¶¶¤Ã¤Æ¿·³ã»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Î¤è¤¦¤Ë±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¡ÊÍî½ñ¤¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÏÈÈºá¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Îò»Ë°ä¹½¤À¤«¤é¡ÊÍî½ñ¤¤ò¡Ë¤·¤¿¤é¥À¥á¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íî½ñ¤¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£24Æü¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ËüÂå¥·¥Æ¥£ ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡¦½©»³Å¯»×´ÛÄ¹¡§
¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¤Íî½ñ¤¤Ê¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£ÌÂÏÇ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¿ô»ú¤Î¡Ö25¡×
¿·³ã»Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Äã²¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¸ø¶¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÍî½ñ¤¡£
¤½¤Î1¤Ä1¤Ä¤Ë¤Ï¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Íî½ñ¤¤Ë¤Ï¿ô»ú¤Î¡Ö25¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÊ¸»ú¤¬¡£
èßÂå¶¶¤ÎÍî½ñ¤¤Ë¤â¡Ö25¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î2¤Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢Íó´³¤ÎÍî½ñ¤¤Ë¤â¡Ö25¡×¡£
¤µ¤é¤ËÀéºÐÂç¶¶¡¢ÌøÅÔÂç¶¶¤Ç¤â¡Ö25¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Íî½ñ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
Íî½ñ¤¤Ê¤É¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¼Ê¸²½¤Ë¾Ü¤·¤¤¾®ÎÓÌÐÍº¶µ¼ø¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö25¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¼¨¤¹ÈÈ¿ÍÁü¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¡¦¾®ÎÓÌÐÍº¶µ¼ø¡§
25¤È¤¤¤¦¤È2025Ç¯¡¢º£Ç¯Íè¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¡£
¡Öº£Ç¯Íè¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿·³ã¤Ë½»¤à¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ñ¸÷¤«Î¹¹Ô¤ÇÍè¤¿ÆüËÜ¿Í¡¦³°¹ñ¿Í¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Èï³²¤Î³ÈÂç¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢ÉÁ¤«¤ì¤¿Íî½ñ¤¤ò¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¡£
ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¡¦¾®ÎÓÌÐÍº¶µ¼ø¡§
Íî½ñ¤¤¬1¤Ä¤¢¤ë¤È¡¢2¤ÄÌÜ¡¢3¤ÄÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£ÉÁ¤«¤ì¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¾Ãµî¤¹¤ë¡£ÌëÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¾Ãµî¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×3·î26ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë