¡ÚÌÂÏÇ¡Û¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö25¡×¡Ä³¹Ãæ¤Ë¡ÈÆæ¤ÎÍî½ñ¤­¡ÉÂçÈ¯À¸¡¡¿ô»ú¤¬¼¨¤¹ÈÈ¿ÍÁü¤È¤Ï¡©¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤âÈï³²¤ÇÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¡¡¿·³ã»Ô

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿·³ã»Ô¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ö25¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Íî½ñ¤­¡£Ãæ¤Ë¤Ï²£Ìó4¥á¡¼¥È¥ë¤â¤ÎÂç¤­¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ëèßÂå¶¶¤Ë¤âÍî½ñ¤­¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤«¤éÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö25¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤«¤é¸«¤ëÈÈ¿ÍÁü¤òÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£

¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ËÍî½ñ¤­¤â

ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÄ¹¤¤Àî¡¦¿®Ç»Àî¤Ë²Í¤«¤ëèßÂå¶¶¡£
¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤ë¿·³ã»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¡£

¤³¤Î¶¶¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¹­¾ì¤Ç¡¢²£Ìó4¥á¡¼¥È¥ë¤â¤ÎÂç¤­¤ÊÍî½ñ¤­¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï21Æü¤Î¤³¤È¡£

³¹¤Î¿Í¤Ï¡ÖèßÂå¶¶¤Ã¤Æ¿·³ã»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Î¤è¤¦¤Ë±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¡ÊÍî½ñ¤­¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÏÈÈºá¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Îò»Ë°ä¹½¤À¤«¤é¡ÊÍî½ñ¤­¤ò¡Ë¤·¤¿¤é¥À¥á¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Íî½ñ¤­¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£24Æü¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£

ËüÂå¥·¥Æ¥£ ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡¦½©»³Å¯»×´ÛÄ¹¡§
¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤­¤¤Íî½ñ¤­¤Ê¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£ÌÂÏÇ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£

¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¿ô»ú¤Î¡Ö25¡×

¿·³ã»Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Äã²¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¸ø¶¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÍî½ñ¤­¡£
¤½¤Î1¤Ä1¤Ä¤Ë¤Ï¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

º£²ó¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Íî½ñ¤­¤Ë¤Ï¿ô»ú¤Î¡Ö25¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÊ¸»ú¤¬¡£
èßÂå¶¶¤ÎÍî½ñ¤­¤Ë¤â¡Ö25¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¤³¤Î2¤Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢Íó´³¤ÎÍî½ñ¤­¤Ë¤â¡Ö25¡×¡£
¤µ¤é¤ËÀéºÐÂç¶¶¡¢ÌøÅÔÂç¶¶¤Ç¤â¡Ö25¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Íî½ñ¤­¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£

Íî½ñ¤­¤Ê¤É¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¼Ê¸²½¤Ë¾Ü¤·¤¤¾®ÎÓÌÐÍº¶µ¼ø¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö25¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¼¨¤¹ÈÈ¿ÍÁü¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿äÂ¬¤¹¤ë¡£

ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¡¦¾®ÎÓÌÐÍº¶µ¼ø¡§
25¤È¤¤¤¦¤È2025Ç¯¡¢º£Ç¯Íè¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¡£
¡Öº£Ç¯Íè¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿·³ã¤Ë½»¤à¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ñ¸÷¤«Î¹¹Ô¤ÇÍè¤¿ÆüËÜ¿Í¡¦³°¹ñ¿Í¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡£

¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Èï³²¤Î³ÈÂç¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢ÉÁ¤«¤ì¤¿Íî½ñ¤­¤ò¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¡£

ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¡¦¾®ÎÓÌÐÍº¶µ¼ø¡§
Íî½ñ¤­¤¬1¤Ä¤¢¤ë¤È¡¢2¤ÄÌÜ¡¢3¤ÄÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£ÉÁ¤«¤ì¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¾Ãµî¤¹¤ë¡£ÌëÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¾Ãµî¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×3·î26ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë