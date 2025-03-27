¡ÚÂ®Êó¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ ¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ25¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²È¯É½ ÆüËÜ¤âÂÐ¾Ý¡¡4·î3Æü¤ËÈ¯Æ°
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï26Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¡ÖÉÛ¹ð¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ØÀÇ¤Ï4·î3Æü¤ËÈ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¸½ºß¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë2.5¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÇÎ¨¤Ï10ÇÜ¤Î¿å½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï25¡ó¤Î´ØÀÇ¤Ï´ü¸Â¤Î¤Ê¤¤¡Ö¹±µ×Åª¤ÊÁ¼ÃÖ¡×¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÀ½Â¤µòÅÀ¤òºî¤ì¤Ð´ØÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¯ÈË±É¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ØÀÇ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´Ö15Ãû±ß¤ÎÀÇ¼ý¤È¸ÛÍÑ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Î¤ª¤è¤½3³ä¤ò¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢25¡ó¤Î´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï26Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¡ÖÉÛ¹ð¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ØÀÇ¤Ï4·î3Æü¤ËÈ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¸½ºß¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë2.5¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÇÎ¨¤Ï10ÇÜ¤Î¿å½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï25¡ó¤Î´ØÀÇ¤Ï´ü¸Â¤Î¤Ê¤¤¡Ö¹±µ×Åª¤ÊÁ¼ÃÖ¡×¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÀ½Â¤µòÅÀ¤òºî¤ì¤Ð´ØÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¯ÈË±É¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ØÀÇ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´Ö15Ãû±ß¤ÎÀÇ¼ý¤È¸ÛÍÑ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Î¤ª¤è¤½3³ä¤ò¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢25¡ó¤Î´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£