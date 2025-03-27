¾®ÎÓ¹°¹¬¡Ö¿å¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë°û¤à½¬´·¤¬¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¡×¡£¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¡Ò¿åÊ¬Êäµë¤Î¥³¥Ä¡Ó¤È¤Ï
¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Í«Ýµ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Î§¿À·Ð¤ÎÌ¾°å¡¦½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉô¤Î¾®ÎÓ¹°¹¬¶µ¼ø¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ËÂÎÄ´¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤½¤¦¤Ç¡½¡½¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾®ÎÓ¶µ¼ø¤ÎÃø½ñ¡ØËèÆü¤ÎÂÎÄ´¤¬¤è¤¯¤Ê¤ëËÜ ¡Ý ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤À¤±¤É¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡50¡Ù¤«¤é°ìÉô°úÍÑ¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢¡ã¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ç¤¤ë¡¢¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë·ò¹¯Ë¡¡ä¤òÅöÏ¢ºÜ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌÜ³Ð¤á¤Ë£±ÇÕ¤Î¿å¤ò°û¤à¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡Û¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Î¿å¤ò°û¤à¤È¡Ä
* * * * * * *
ÌÜ³Ð¤á¤Ë£±ÇÕ¤Î¿å¤ò°û¤à
°ìµ¤¤Ë°û¤à
¿Í¤Ï¿å¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À®¿Í¤ÎÂÎ¤ÎÌó60¡ó¤Ï¡ÖÂÎ±Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿åÊ¬¤Ç¡¢·ì±Õ¤âÌóÈ¾Ê¬¤Ï¿åÊ¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎÆâ¤Î¿å¤ÏÂÎÄ´¤È¤â¿¼¤¤¤«¤«¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¿å¤ò¾å¼ê¤Ë°û¤à½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿å¤ò°û¤à¤È°ßÄ²¤Î¿À·Ð¤¬Å¬ÅÙ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÄ«¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¿å¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿å¤ò°û¤à¤ÈÄ²¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤È¤ÎÄà¤ê¹ç¤¤¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«µ¯¤¤¿¤é¸ý¤ò¤æ¤¹¤¤¤Ç¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¡¢¾ï²¹¤Î¿å¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Î¿å¤ò¡Ö°ìµ¤¤Ë¡×°û¤à¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£Ä²¤Ø¤Î»É·ã¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¼¤óÆ°±¿Æ°¤â»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÇÓÊØ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤é£±ÇÕ¤Î¿å
µ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¿å¤ò°û¤à¤È¤¤¤¦½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤À¤ë¤¤¡×¡Ö¤ª¤Ã¤¯¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥³¥Ã¥×£±ÇÕ¤Û¤É¤Î¿å¤ò°û¤à¡£
¡ØËèÆü¤ÎÂÎÄ´¤¬¤è¤¯¤Ê¤ëËÜ ¡Ý ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤À¤±¤É¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡50¡Ù¡ÊÃø¡§¾®ÎÓ¹°¹¬¡¿¶½ÍÛ´Û¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤é¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ò¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Þ¤ÇÇã¤¤¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Éô²°¤Ë¤¤¤ì¤Ðµ¤·Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÎÌ¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê1.5¥ê¥Ã¥È¥ë¤¬ÌÜ°Â¡£
¿å¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë°û¤à½¬´·¤¬¿´¤ÈÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¡¢ºî¶È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØËèÆü¤ÎÂÎÄ´¤¬¤è¤¯¤Ê¤ëËÜ ¡Ý ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤À¤±¤É¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡50¡Ù¡Ê¶½ÍÛ´Û¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£