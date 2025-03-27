¡Ö12»þ15Ê¬F-18½Ð·â¡×¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÄ¹´±¤¬ÃæÅì¹¶·â·×²è¤òµ¼Ô¤Ë¸í¶¦Í¡¡ÊÆ»ï¤¬¶¦Í¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¸ø³«
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¹â´±¤¬ÃæÅì¤Ç¤Î¹¶·â·×²è¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¸í¤Ã¤Æµ¼Ô¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢µ¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ë»¨»ï¤¬¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î»¨»ï¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï26Æü¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ê¤É¤¬¥Á¥ã¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö12»þ15Ê¬ F-18 ½Ð·â¡×¡Ö13»þ45Ê¬ F-18 ºÇ½é¤Î¹¶·â³«»Ï¡×¤È¡¢ÀïÆ®µ¡¤¬¹¶·â¤ò¤·¤¿»þ´Ö¤ä¼ê½ç¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥©¥ë¥ÄÂçÅýÎÎÊäº´´±¤¬¡¢¡Ö¥Ó¥ë¤¬Êø²õ¡£Ê£¿ô¤Î¿È¸µ¤ò³ÎÇ§¡×¤È¡¢¹¶·â¸å¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï26Æü¡¢¸í¤Ã¤Æµ¼Ô¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ººÃæ¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Öµ¡Ì©¾ðÊó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£