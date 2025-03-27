¤½¤ê¤ã¥á¥¥·¥³½Ð¿È¤òÁª¤Ö¤ï¡ÄµçÃÏ¤ÎÆü»º¤¬¡Ö¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¡×³°¹ñ¿Í¤ò¿·¼ÒÄ¹¤ËÁª¤ó¤À¥ï¥±
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¿·¼ÒÄ¹¤Ï¥á¥¥·¥³½Ð¿È¤Ç¡È¥«¡¼¡¦¥¬¥¤¡É¡¢¡ÖÆü»º°¦¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢º£¤äÆü»º¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ï¥á¥¥·¥³¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤äÆüËÜ¤òÈ´¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¿·¼ÒÄ¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢Æü»º¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¼«ÎÏºÆ·ú¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂæÏÑ¥Û¥ó¥Ï¥¤¤«¶¥¹ç¥Û¥ó¥À¤«¡Ä¡£¿·¼ÒÄ¹¤ÏÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¡ÊÂ¿ËàÂç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø¡¡¿¿ÊÉ¾¼É×¡Ë
Æü»º¤Î¥á¥¥·¥³½Ð¿È¿·¼ÒÄ¹¤Ï¡ÈCar Guy¡É
¡¡3·î11Æü¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢ÆâÅÄÀ¿¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ÎÂàÇ¤¡Ê31ÆüÉÕ¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åö½é¡¢¸åÇ¤¸õÊä¤Ë¤Ï²¿¿Í¤«¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4·î1ÆüÉÕ¤Ç¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ»á¡Ê¸½¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬¿·¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ»á¤Ï¡¢¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¡ÈCar Guy¡É¡Ê¥«¡¼¡¦¥¬¥¤¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î³«È¯¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°¿Í¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ»á¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡£ÊÆÃæ»Ô¾ì¤Ç¤Î¼ý±×ÎÏ²óÉü¤È¡¢À¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎºÆÊÔ¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸½ºß¡¢À¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢Ê¬Ìî¤Ï100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÊÑ³×´ü¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÅÆ°²½¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤¬¼«Æ°¼Ö¤ÎÀÇ½¤ò·èÄê¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡¦¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡ÊSDV¡Ë²½¤¬¡¢Æü¿Ê·îÊâ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¼«Æ°¼Ö¡¦´ØÏ¢ÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤ºÆ¶½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥á¥¥·¥³¡¦¥«¥Ê¥À¤È¤ÎËÇ°×¶¨Äê¡ÊUSMCA¡Ë¤Î²þÊÔ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÆüÊÆ²¤¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢Ãæ¹ñÀª¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÊ¬Ìî¤ÇÃå¼Â¤ËÃÏÊâ¤ò¸Ç¤á¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤Î¿·¶½¹ñ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¡¢Ä¾ÀÜÅê»ñ¤òÁý¤ä¤·Ãå¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¡¢¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¿·¼ÒÄ¹¤ÏÁáµÞ¤ËÁÈ¿¥¤ò¤Þ¤È¤á¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤òºÆ³«¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÆü»º¤ÎÄ¹´üÂ¸Â³¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¿·¼ÒÄ¹¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë