シンガー・ソングライター影山ヒロノブ(64)が26日、インスタグラムを更新。黄砂と花粉対策の完全防備姿を公開した。

影山は「さぁ Tokyo Diveだ! いざ アレルギーの海へ Let's dive into the sea of yellow dust and pollen!(黄砂と花粉の海へ飛び込もう)」とつづり、マスク&ゴーグル、帽子&ヘッドホンの完全防備姿の自撮りショットを公開した。

この投稿に「何事かと思ってしまいました」「一瞬ガスマスクに見えました」「アレルギー対策ってこんなにカッコよくなるんですね!」などのコメントが寄せられている。