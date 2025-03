やりがちな「まずは単語の暗記から」が身につかない原因だった！「区切り」を理解するだけで読めて聞けて話せる英語学習法

まずはこの英文を読んでみよう。

You are here to meet people who enjoy life with you.

あなたは「どこで区切り」を付けながら読んだだろうか。単語の行列に見えてしまい、意味は単語を頼りにして読んだだけ、になっていないだろうか。

多くの日本人が「区切り」を気にしないまま、英語を学び直そうとしているという。

「学んでいる割に身につかない」と感じている人が少なくないのは、「英語の根本的な仕組み」が分からないまま「単語やフレーズを暗記」しようとしているから、なのだ。

こうした状況から抜け出す鍵は、「暗記を手放して、まず英文の仕組みを理解すること」にある。そう語るのは大手予備校・河合塾で約30年にわたり英語を教えてきた人気講師、松延正一さんだ。

英語が苦手な学生を、難関校に合格させてきた人気講師の近著『線と丸を引くだけで、英語は一気に読めるようになる』(日本実業出版社)から、「大人の最適な英語学習」のコツを聞く。

英語アレルギーの原因はテスト対策

松延さんいわく、英語が苦手な理由は、社会人も高校生も同じだという。

「多くの人にとって、英語は『テストで点を取るためのもの』です。テスト対策は、今も昔も『暗記』が中心。なので、大人になってやり直そうと思っても、多くの人は『まずは単語の覚え直しから』となってしまいます。これでは、スムーズに英語を読むのはもちろん、リスニングや会話には何年やってもたどり着けません」

こうした暗記重視の学習法が、なかなか英語が身につかない原因だと指摘する。

「英文は、『根本的な仕組み』によって成り立っています。日本の英語教育は、この根本的な仕組みを教えないまま、単語、熟語、構文、文法を『暗記』させてしまう傾向があるのです。言ってみれば『総論の理解』ではなく『各論の暗記』から始まってしまう。大人の学び直しで同じことをするのは、何の助けになりません」

では、その根本的な仕組みとはどのようなものなのだろうか。

「シンプルな仕組み」とは?

日本人の英語学習が功を奏しない理由として、英文を読むときに「単語の意味」に頼って、日本語に「強引に変換」しすぎているからだと松延さんは指摘する。

「英語圏のネイティブは、子供のときに『シンプルな仕組み』を学びます。英語の仕組みは単純なのですが、暗記がこの仕組みを見えなくさせてしまっているのです」

「英語の仕組みが単純」とはどういうことか。先の英文を使って解説してもらった。

You are here to meet people who enjoy life with you.

「英文には、その英文のベースとなる『主語と動詞』があります。このベースとなる主語と動詞を、ここでは『メインパーツ』と呼んでおきます。



You are here がこの文の『メインパーツ』です。これがなければ、英文が成立しない、という意味で『メイン』です。



では、You are here 以外は何か?それは『説明を補足する部分』。日本語では『修飾要素』とも呼ばれていますが、これを『サポートパーツ』と呼ぶことにします。ネイティブは英語を『メインパーツ』と『サポートパーツ』に分けて読み取っているのです」

パーツがわかればシンプルになる

英文が簡潔でも、複雑でも、どんな文章も「メインパーツ」に、必要に応じて「説明部分のサポートパーツ」を組み合わせる仕組みで成り立っていると説明する。

つまり、この英文は「You are here」をメインパーツにして、サポートパーツが 「to meet people」→「who enjoy life」→「with you」の順で加ってできたものとなる。

「このように英文を読み取っていくのが、ネイティブの見方です。この見方ができるようになれば、英文が『スッキリとシンプルに見える』ようになり、結果的に文意が非常に読み取りやすくなります。このように英文が見えることが、英語学習の第一歩となるのです」

「7つのサイン」を理解する

では、「メインパーツの主語・動詞」と「説明を加えるサポートパーツ」はどのように見分けることができるのか。

「メインパーツとサポートパーツは、『意味』で区別されるのではないということが重要です。サポートパーツは『加わる7つのサイン』があります。この『サインごとに説明が加わっていく』というワンパターン化された仕組みをネイティブは『経験的に理解』しているわけです」

その7つのサインは以下だ。

・接続詞

・疑問詞

・関係詞

・前置詞

・不定詞

・動詞のing

・過去分詞

この言葉が出てくると苦手意識も増しそうだが、松延さんは次のように言う。

「英語圏の子供が3歳、遅くても5歳までには習得します。けれど日本の学校では、暗記ベースになっており、これらが英語学習の“嫌われ者”になっています。しかし、この『サポートパーツを加える7つのサイン』が分かると、英語の見方が驚くほど進歩するのです。実際、英語がまったくダメだと言っていた高校生が、この仕組みとサインを理解して見違えるほど英語が読めるようになることを目撃してきました」

<解説>パーツごとにわけると

ここで、松延さんは中学校で学んで暗記した文法の、ちょっとした理解が必要だという。

「たとえば『不定詞』は、これから説明部分のサポート情報が加わりますよ、というサインとして使われます。You are here to meet people は、You are here に『toをサインにして加わったパーツ』が to meet people だと読み取るわけです。つまり、You are here + to enjoy life で『パーツの組み合わせ』となっているのです」

松延さんの書籍には、この「英文の仕組み」と「サポートパーツのサイン」を丁寧に説明している。

たとえば、先の英文では次のようにパーツごとに「英文を見る」ことができるようになる。

You are here → メインパーツの主語・動詞

to meet people → to (不定詞) によるサポートパーツ

who enjoy life → who (関係詞) によるサポートパーツ

with you. → with (前置詞) によるサポートパーツ

すなわち

You are here + to meet people + who enjoy life + with you.

と読み取ることができるようになる。

大人は「暗記学習からの脱出」を

英文の根本的な理解は、文章読解時だけでなく、英会話やリスニングにも有効だという。

「英語はすべてこのシンプルな仕組みで成り立っているため、英会話やリスニング、筆記にも応用することができます。英会話と筆記は、自分の話したい事柄をメインパーツとサポートパーツを使って説明することを意識するだけで、言いたいことがまとまりやすくなります。リスニングも、話している内容のどこが重要な部分で、どこが補足的な部分かを区別することで、大意が理解しやすくなるでしょう。英語の仕組みは、一度学んでしまえば、つねに応用が可能です」

とはいえ、単語の暗記から離れることも不安だ。松延さんおすすめのテキストを教えてもらった。

「英語で書かれた児童向け絵本や漫画がおすすめです。例えば『THE PEANUTS シリーズ』は、英語学習の取り掛かりにうってつけです。漫画は絵をヒントに状況と英語をリンクさせて理解しやすくなりますし、日常生活レベルの表現が満載なので、基本的なボキャブラリーの構築にも大いに役立ちます」

「大人の英語学習の醍醐味は、『テスト対策はしなくていい』ことです。『まずは英単語の暗記』から離れ、英語をざっと理解する体験を繰り返すことで、理解度がガラッと変わったと実感できると思います。英語学習は、本来、チカラを抜いて“子どもが習得するイメージ”をまずは持つこと、そしてそこに“大人としての理解”を少々加えることのコラボレーションでうまくいくのです」

取材・文:遠山怜

イラスト:さいとうひさし