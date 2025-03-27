È¿Íî¡¢¥É¥ë¹â¤¬°µÇ÷¡á£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª6·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á3052.30¡Ê-2.00¡¡-0.07%¡Ë
¶â£¶·î¸Â¤ÏÈ¿Íî¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë¹â¤ò¼õ¤±¤ÆÌá¤ê¤òÇä¤é¤ì¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÂÑµ×ºâ¼õÃí¤¬Í½ÁÛ³°¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Íø¿©¤¤Çä¤ê¤Ê¤É¤¬½Ð¤ÆÆðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥ª¥ó¥¹¡á3052.30¡Ê-2.00¡¡-0.07%¡Ë
¶â£¶·î¸Â¤ÏÈ¿Íî¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë¹â¤ò¼õ¤±¤ÆÌá¤ê¤òÇä¤é¤ì¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÂÑµ×ºâ¼õÃí¤¬Í½ÁÛ³°¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Íø¿©¤¤Çä¤ê¤Ê¤É¤¬½Ð¤ÆÆðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS