ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡9²ó´äºê°Ê³°¤Î¾¡¤Á¥Ñ¸ÇÄê¤»¤º¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¡¡Å¬À¸«¶Ë¤á¡Èµå»ùÎ®JFK¡É´°À®¤À
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Ï¼é¸î¿À¡¦´äºê°Ê³°¤ÎÉ¬¾¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î½çÈÖ¤ò¸ÇÄê¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤Î¾õ¶·¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤é7²ó¡¢8²ó¡¢9²ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤½¤ì¤Ç¤¤¤±¤¿¤È¤¤¤¦»öÎã¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯À¤³¦Ãæ¤Ë¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ºÇ½é¤Ï¤³¤Î·Á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤È¸ì¤ê¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê½çÈÖ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë·×²è¤âÈäÏª¡£´äºê¡¢¥²¥é¡¢¶ÍÉß¡¢ÀÐ°æ¤é¤Î¾õÂÖ¤ÈÅ¬À¤Î¸«¶Ë¤á¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Èµå»ùÎ®JFK¡É¤¬´°À®¤¹¤ë¡£