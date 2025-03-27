³Þ¤ê¤Ä»Ò°ãÈ¿¤Ë£³Áª¼êÉÔÎÑ¡Ä½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎÍð¤ì¤Ë¡È½ÅÄÃ¡É¤¬¶ì¸À¡ÖÀÎ¤Ï¿Í´ÖÀ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÁûÆ°¤¬Áê¼¡¤°ÇØ·Ê¤È¤Ï¡½¡½¡£½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î³Þ¤ê¤Ä»Ò¡Ê£³£·¡áµþ¥»¥é¡Ë¤¬¡¢Àè½µ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡ß£Ó£Í£Â£Ã¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤¬½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼£³¿Í¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤´Ö¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤ë»öÂÖ¤¬Ã»´ü´Ö¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢¥³¡¼¥¹Æâ³°¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤òÅý³ç¤¹¤ëÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¡Ê£Ê£Ç£Ô£Ï¡Ë¸µ²ñÄ¹¤Î¾®ÀôÄ¾»á¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡³Þ¤ÏÂç²ñ£²ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡Ë¤Î£±£³ÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Î£²ÂÇÌÜÃÏÅÀ¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤ÎµßºÑ¤Ç£²²ó¥É¥í¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢£±²óÌÜ¤¬¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤ì¤¬¥´¥ë¥Õµ¬Â§£±£´¡¦£·¡Ê¸í½ê¤«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤Î°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ê£²È³ÂÇ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢ÄÌ»»£±¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£·°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢ÄÌ»»£±¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î£±£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»ö¼Â¤¬ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ê£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¡Ë¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÉÔÎÑÊóÆ»¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î£±¿Í¤È¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¡¢º£µ¨³«ËëÀï¡Ö¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤«¤éº£½µ¤Î¡Ö¥¢¥¯¥µ¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Þ¤Ç£³»î¹çÏ¢Â³·ç¾ìÃæ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î£²¿Í¤Ï»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë³Ê¹¥¤Ë¡£Ê¸½Õ¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¡ÊÃËÀ¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤ÎºÊ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë£Ê£Ì£Ð£Ç£ÁÍý»ö¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ø¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¿Íµ¤Äã²¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£àÉ¬Á³á¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¾®Àô»á¤À¡£
¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ³¦¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤¦¤Þ¤±¤ì¤Ð¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥ë¡¼¥ë¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤«¤éÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¥¹¥³¥¢¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤ÎÄã²¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÀÎÏÃ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö£´£°Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤È¤«¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤¦¤Þ¤¯¤Æ¤â¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ»½Ñ°Ê³°¤Ë¤â¿Í´ÖÀ¤¬¤¹¤´¤¯½Å¤ó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¤Ï¿·¿Í¸¦½¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢Áª¼ê¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¤òÊ¤¤¦à·ë²Ì»ê¾å¼çµÁá¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤âÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¾®Àô»á¤Ï¸¶ÅÀ²óµ¢¤òÄó¾§¤¹¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤Ïµ»½Ñ¤È¤È¤â¤ËÀº¿ÀÌÌ¤ä¿Í´ÖÀ¤âº£°Ê¾å¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤Îº¬ËÜÅªÀº¿À¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢º£¤³¤½¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥ë¡¼¥ë¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤ò¤â¤¦°ìÅÙÅ°Äì¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤È¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÁûÆ°¤¬ºÆ¤Óµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Åö»ö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥´¥ë¥Õ³¦Á´ÂÎ¤Î°Õ¼±²þ³×¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÁûÆ°¤Î·Ð°Þ¡Û
¡¡³Þ¤Î¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç²ñºÇ½ªÆü¡Ê£²£³Æü¡Ë¡£Åö½é£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íâ£²£´Æü¤Ë¡ÖÂç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Î»ØÅ¦¡×¤ËÄûÀµ¡£¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤Î°ìÉô¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄûÀµ¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£²£µÆü¤ËËÜ¿Í¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»ä¤ÎÇ§¼±ÉÔÂ¤È´ª°ã¤¤¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ÕºáÊ¸¤ò¥¢¥Ã¥×¡£º£½µ¤Ï¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¢¥¯¥µ¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡Ê£²£¸Æü³«Ëë¡¢µÜºê¡¦£Õ£Í£Ë£Ã£Ã¡Ë¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¤ÏÊóÆ»¤Î¤¢¤Ã¤¿£µÆü¤Ë¡ÖÁª¼ê¸Ä¿Í¤Î»äÀ¸³è¾å¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê´ØÍ¿¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¡¢µÚ¤ÓÆ±Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ö¤º¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò°÷Áí²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£±£·Æü¤Ë¤Ï¡¢¾®ÎÓ¹ÀÈþ²ñÄ¹¤¬¡Ö»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ö¤º¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Î¸øÉ½¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£