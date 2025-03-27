ºÊ¤Ë¡ÈÌµËÅ¤ÊÀáÌó¡É¤ò¶¯¤¤¤ë¥â¥éÉ×¡ª¡©¤À¤¬Ä¾¸å¡Ú¥®¥ç¥Ã¡Û¶¯µ¤¤ÊÂÖÅÙ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¥ï¥±¤È¤Ï¡Ä¡ÚÉ×ÉØ¤Î¿®Íê¤¬Êø¤ì¤ë½Ö´Ö¤ÈÂÐ½èË¡¡Û
·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¿®Íê¤Ï¤½¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤¤Ë¤½¤Î¿®Íê¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡Û
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î²ø¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë·ã¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢ÎäÀÅ¤Ë»öÂÖ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤ò»î¤ß¤ë¡Û
ÉÔ°Â¤äµ¿Ç°¤¬¿´¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¡¢¤½¤ì¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤¿¤é¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá¤á¤ËÄ¾ÀÜËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú»þ¤Ë¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤â¡Û
¡Ö¸µ¡¹¥±¥Á¤Ê¥â¥éÉ×¤¬¡ÈÀ¸³èÈñ1Ëü±ß¡É¤È¤¤¤¦ÌµËÅ¤ÊÀáÌó¤ò¶¯Í×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅþÄìÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇµñÈÝ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÉ×¤Ï¡Øµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤éÎ¥º§¤¹¤ë¡©¡Ù¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡Ä¡£
²æËý¤Î¸Â³¦¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡Ø¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¡Ù¤ÈÀë¸À¡ªÍ½ÁÛ³°¤ÎÊÖÅú¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¥®¥ç¥Ã¤È¤·¤¿É×¤ÎÂÖÅÙ¤¬µÞÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×¤ËÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤ä´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔ°Â¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸í²ò¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢´Ø·¸½¤Éü¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡Û
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î²ø¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë·ã¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢ÎäÀÅ¤Ë»öÂÖ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤ò»î¤ß¤ë¡Û
ÉÔ°Â¤äµ¿Ç°¤¬¿´¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¡¢¤½¤ì¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤¿¤é¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá¤á¤ËÄ¾ÀÜËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸µ¡¹¥±¥Á¤Ê¥â¥éÉ×¤¬¡ÈÀ¸³èÈñ1Ëü±ß¡É¤È¤¤¤¦ÌµËÅ¤ÊÀáÌó¤ò¶¯Í×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅþÄìÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇµñÈÝ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÉ×¤Ï¡Øµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤éÎ¥º§¤¹¤ë¡©¡Ù¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡Ä¡£
²æËý¤Î¸Â³¦¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡Ø¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¡Ù¤ÈÀë¸À¡ªÍ½ÁÛ³°¤ÎÊÖÅú¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¥®¥ç¥Ã¤È¤·¤¿É×¤ÎÂÖÅÙ¤¬µÞÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×¤ËÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤ä´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔ°Â¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸í²ò¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢´Ø·¸½¤Éü¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë