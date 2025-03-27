²¬»³¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ ±ä¾ÆÂ³¤¯¡¡30¡Á40¤«½ê¤Ç±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§
²¬»³¸©ÆîÉô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤â¡¢¤¤ç¤¦¤ÇÈ¯À¸¤«¤é5ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤â±ä¾Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¬»³¸©¤Ç¤ÎÎÓÌî²ÐºÒ¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÈï³²¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²¬»³¸©ÆîÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÎÓ²ÐºÒ¡£¾ÃËÉ¤ä¼«±ÒÂâ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÃ°µ¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ª¤È¤È¤¤Ìë¤«¤é²¬»³»ÔÆî¶è¤Î627À¤ÂÓ¤È¶ÌÌî»Ô¤Î464À¤ÂÓ¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼¾¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ð¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤éÇ³¤¨¤ë¤«¤é¡£ËÜÅö¤ËÍè¤¿¤éÆ¨¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤Ï¤ª¤è¤½546¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ç¡¢²¬»³¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÈï³²¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30¡Á40¤«½ê¤Ç±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢24»þ´ÖÂÖÀª¤Ç¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£