°¦É²¡¦º£¼£»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ È¯À¸5ÆüÌÜ 400¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ëÄ¶¤ò¾ÆÂ»¡¡ÄÃ°µ¤Î¤á¤ÉÎ©¤¿¤º
°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¡¢È¯À¸¤«¤é¤¤ç¤¦¤Ç5ÆüÌÜ¤Ç¤¹¡£¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤¬400¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÃæ¡¢²Ð¤ÎÀª¤¤¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÃ°µ¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£·î23Æü¤ÎÍ¼Êý¤ËÈ¯À¸¤·¤¿º£¼£»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¡£°¦É²¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤Ï26Æü¸á¸å2»þ¤Î»þÅÀ¤Ç417¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÈÁ°¤ÎÆü¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÇÜ¶á¤¯¤Ë³ÈÂç¡¢½»Âð¤Ê¤É¤âÈô¤Ó²Ð¤È¤ß¤é¤ì¤ë²ÐºÒ¤Ç9Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿±ÛÃÒÄÌ¿Î¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
º£¼£»Ô¤È¡¢ÎÙ¤ÎÀ¾¾ò»Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ3848À¤ÂÓ7494¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð¤ÎÀª¤¤¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄÃ°µ¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢24»þ´ÖÂÖÀª¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£