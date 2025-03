マクドナルドの新しいキャンペーンとして、“寄り道マック♡”がスタート!

第1弾として、見た目も味わいも春の季節にぴったりな「いちご練乳フラッペ」と「宇治抹茶フラッペ」「マカロン ピーチ&ピーチ」が期間限定で販売されます☆

マクドナルド“寄り道マック♡”第1弾「いちご練乳フラッペ/宇治抹茶フラッペ/マカロン ピーチ&ピーチ」

販売期間:2025年4月2日(水)〜5月中旬

販売時間:店舗の営業時間に準ずる(McCafé by Barista は9:00〜22:00 まで)

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部の店舗は除く)

仕事帰りや買い物帰り、特に予定はないけれど、なんとなくまっすぐ家に帰るのが寂しいときなど、日常の中でマクドナルドにふらっと寄り道して、マクドナルドならではのフラッペやスイーツを楽しんでほしいという想いが込められた“寄り道マック♡”キャンペーン。

その第1弾として、春にぴったりで華やかな3メニューが期間限定で登場します。

新メニューの「いちご練乳フラッペ」は、爽やかなストロベリーの味わいと、ミルキーな練乳のやさしい甘さが絶妙にマッチした、見た目にもキュートな春のフラッペです。

「宇治抹茶フラッペ」は宇治抹茶を使用した抹茶パウダーと口当たりのよい牛乳を合わせ、やさしい甘みとコクのある和風テイストのフラッペになっています。

また、「マカロン ピーチ&ピーチ」は、アーモンドが練りこまれたサクふわ生地に、黄桃と白桃の2種類の果汁を使用したフィリングをサンドしたスイーツです☆

いちご練乳フラッペ

価格:490円(税込)〜

見た目にもキュートな春の新作「いちご練乳フラッペ」が“寄り道マック♡”第1弾として登場。

甘酸っぱいいちごとミルキーな練乳が絶妙にマッチしたフラッペドリンクに、ホイップクリームをのせ、さらにジューシーなストロベリーソースとコクのある練乳ソースの2種類をトッピングしたフラッペです。

爽やかなストロベリーの味わいと、やさしい甘さの練乳、そしてクリーミーでなめらかなホイップクリームの相性抜群な組み合わせが楽しめます。

※いちご果汁1%使用

※画像はイメージです

宇治抹茶フラッペ

価格:470円(税込)〜

抹茶の芳醇な風味を感じることができる「宇治抹茶フラッペ」

宇治抹茶を使用した抹茶パウダーに、口当たりのよい牛乳でやさしい甘みとコクを加えたフラッペドリンクに、さらにホイップクリームと抹茶パウダーがトッピングされています。

白いホイップクリームに咲いた深緑の抹茶パウダーで見た目にも華やかな和風テイストのドリンクです。

※「宇治抹茶フラッペ」は McCafé by Barista店舗ではレギュラーメニューとして販売中です

※画像はイメージです

マカロン ピーチ&ピーチ

価格:190円(税込)〜

黄桃と白桃の2種類の果汁を使用したフィリングをサンドした「マカロン ピーチ&ピーチ」

アーモンドが練りこまれたサクふわ生地がポイントです。

新TVCM:マックカフェ寄り道マック 夜のドライブ」篇

放映開始日:2025年4月1日(火)

放送エリア: 全国(一部地エリアを除く)

新TVCMに、McCaféのアンバサダーを務めていている広瀬すずさんに加えて、宮粼あおいさんが登場。

姉妹役としてMcCaféのCMで初共演します。

車内に流れるPUFFYの名曲「これが私の生きる道」ご本人歌唱の替え歌を、姉妹役の広瀬さんと宮粼さんが口ずさみながら、今だけの「いちご練乳フラッペ」と「宇治抹茶フラッペ」を”寄り道マック“で楽しむ様子が描かれています。

今だけ期間限定で楽しめる、春らしい見た目と味わいのフラッペとマカロンが“寄り道”しながら楽しめるキャンペーン。

マクドナルドの“寄り道マック♡”第1弾「いちご練乳フラッペ」「宇治抹茶フラッペ」「マカロン ピーチ&ピーチ」は、2025年4月2日より販売開始です☆

