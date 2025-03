TWICEの最新音楽映像作品『TWICE 5TH WORLD TOUR'READY TO BE'in JAPAN SPECIAL』が、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc(以下BD)を合計した、3月27日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」において、合計売上3.3万枚(DVD:1.5万枚、BD:1.8万枚)で、自身通算2作目の1位を獲得した。本作は、昨年開催された『TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL』から、2024年7月28日に行われた神奈川・日産スタジアム公演の模様を収録した映像作品。

本編には2023年8月7日付「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得したMISAMOのアルバム『Masterpiece』から『Do not touch』や、2020年7月20日付「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得した「Fanfare」などが収録されている。DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始<クレジット:オリコン調べ(2025年3月31日付:集計期間:2025年3月17日〜23日)>