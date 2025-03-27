¡ÖÈýÌÓ¤¢¤ê¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¹¥¤¡×àÂÀÈýáÉü³è¤Î49ºÐÇÐÍ¥¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î±ÑÌÀ¤µ¤ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¢¡¡Ö#ÈýÌÓÀ¸¤¨¤ÆÍè¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¢¡
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ(49)=Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»ÔÀ¸¤Þ¤ì=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈýÌÓ¤¬Éü³è¤·¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö#ÈýÌÓÀ¸¤¨¤ÆÍè¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥Ò¡¼¥È¡×(1995Ç¯)¡¢¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¡×(99Ç¯)¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤ËºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈýÌÓ¤¬Éü³è¤·¡¢¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÂç¹¥¤¤Ë²ñ¤¨¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÈýÌÓ¤¢¤ê¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¹¥¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë´ò¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¤È·»µ®¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î±ÑÌÀ¤µ¤ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£