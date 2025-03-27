¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸½ÃÏ26Æü¤ËÈ¯É½¤Î²ÄÇ½À¡¡¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÊóÆ»
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î26Æü¤Ë¤â¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¢§¶ñÂÎÅª¤Ê´ØÀÇÎ¨¤ä¡¢¢§ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¹ñ¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¢§È¯¸ú¤Î»þ´ü¤Ï¤¤¤Ä¤«¡¢¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯É½¤ÎÆü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÍ¢Æþ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ë25¡óÄøÅÙ¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Ï¸½ºß¤Î2.5¡ó¤«¤é10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÎã³°¤òÀß¤±¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£