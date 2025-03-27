Ãæ¹ñ³¤Æî¾Ê¥Ü¥¢¥ª¤ÎÄãÃºÁÇ¼Â¾Ú¶è°è¡¢¡Ö¥Ë¥¢¥¼¥í¡×¤«¤é¡Ö¥¼¥í¡×¼Â¸½
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ü¥¢¥ª3·î26Æü¡ÛÃæ¹ñ³¤Æî¾Êàû³¤¡Ê¤±¤¤¤«¤¤¡Ë»ÔÇîòâ¡Ê¥Ü¥¢¥ª¡ËÄÃÅìÖÙ¡Ê¤È¤¦¤·¤ç¡ËÅç¤ÇºòÇ¯3·î¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ü¥¢¥ª¡¦¥Ë¥¢¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¼Â¾Ú¶è°è¡×¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Í¡¦ÃºÁÇÇÓ½Ðºï¸º¤ÇÃø¤·¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¡¢¡Ö¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¼Â¾Ú¶è°è¡×¤Ø¤ÎÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¼Â¾Ú¶è°è¤Ï¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¤ò¡ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÍøÍÑ¢·úÃÛ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¡Ë²½²þÂ¤£¸òÄÌ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó²½²þÂ¤¤¿·ÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·úÀß¥Êª»ñ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¦¿å»ñ¸»¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë§Äí±à¡¦·Ê´Ñ¤ÎÀ¸ÂÖ²½²þÂ¤¨±¿±Ä¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¡Ý¤ÎÈ¬¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ²È´ð½à¡Ö¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó·úÃÛµ»½ÑÉ¸½à¡×¤Î¡Ö¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¶è°è¡¢¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó·úÃÛ¡¢ÄãÃºÁÇ·úÃÛ¡×¤Î»ØÉ¸Í×·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡¹½¡ÊDENA¡Ë¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó±¿ÍÑ¥¨¥ê¥¢¡×¤ÎÇ§¾Ú¤â¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¼èÆÀ¡£¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹ñÆâ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢À¤³¦¤Ç¤â°ìÎ®¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¾Ú¶è°è¤Ïº£¸å¡¢¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥óÅÔ»Ô¤Î±¿±Ä´ÉÍý¤òÃµµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¾Ú¶è°èÀßÎ©¤Î·Ð¸³¤òÉý¹¤¤Ç®ÂÓÃÏ°è¤Ø¤È¹¤²¡¢À¤³¦¤Î¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¿ä¿Ê¤ËÃæ¹ñ¤«¤é¤Î²óÅú¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤ë¡£