¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÛÆà¿Ü·¼ÂÀ¤ÈÊÒ¶¶¹¬µ®¤¬£Ó£Ç½é¾¡Íø¡¡¥ì¥¹¥¥å¡¼Äú£²ÀÉ¤ËÊ¬¾è¤·¤Æ£×¿å¿Àº×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£¶£°²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£²£Ò¤ÇÆà¿Ü·¼ÂÀ¡Ê£´£±¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê²÷¾¡¡££·£Ò¤Ç¤ÏÊÒ¶¶¹¬µ®¡Ê£³£¶¡á¼¢²ì¡Ë¤¬£³¥³¡¼¥¹¤Þ¤¯¤ê¤òÆÏ¤«¤»¤Æ¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤òµó¤²¤¿¡£¤È¤â¤Ë£Ó£Ç½é½Ð¾ì¤Ç£Ó£Ç½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°£Ò½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï£×¿å¿Àº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¾»³µ®¹ÀÎ¨¤¤¤ë¶å½£Àª¤ÎàÆà¿Ü¹æá¤ÈÇÏ¾ìµ®Ìé¤é¼¢²ì»ÙÉôÃæ¿´¤ÎàÊÒ¶¶¹æá¤Î£²ÀÉ¤Î¥ì¥¹¥¥å¡¼Äú¤Ç¿å¿Àº×¤Ë½Ð¿Ø¡£Âç»þ·×Á°¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤ÈÀè¤ËÆà¿Ü¡¢Â³¤¤¤ÆÊÒ¶¶¤¬¿åÌÌ¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£