【Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme -】 3月27日 発売 価格:7,480円~ CEROレーティング:D(17才以上対象)

「Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme -」第2弾キービジュアル

コーエーテクモゲームスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/PC用イマーシブ恋愛アドベンチャー「Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme -」を3月27日に発売する。価格は7,480円から。

本作は、「Venus Vacation」シリーズ新プロジェクトとなる恋愛アドベンチャー。登場する6人のキャラクターたちとの恋愛を、没入感を徹底追及したイマーシブな表現で楽しめる。

ゲーム概要

リアルな恋を感じる、ドキドキの距離感を体験しよう

【【3/27発売】『Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme -』ティザートレーラー】【【3/27発売】『Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme -』1stトレーラー】

本作の舞台は常夏のヴィーナス諸島。オーナーであるプレーヤーは、そこで出会う女の子たちとさまざまな形で交流することになる。彼女たちの物語はその時々に迫られる選択によって紡がれていき、選択次第で様々な結末を迎えることになる。

常夏の島を舞台に、ふとした時の何気ないしぐさにときめいたり、距離がグッと近づく瞬間にドキドキしたり、時にはどちらの女の子を選ぶのか悩んだりといった恋愛を体験できる。

登場する6人の女の子を紹介

本作に登場する女の子は、「みさき」、「ほのか」、「たまき」、「フィオナ」、「ななみ」、「エリーゼ」の6人。ヴィーナス諸島で素敵な恋が待っている。

みさき

プレーヤーに寄り添う、実は恥ずかしがりやのアルバイト。

ほのか

プレーヤーを癒す、絶対秘密のやわらかスクールガール。

たまき

プレーヤーを誘惑する、オトナなセクシー美女。

フィオナ

プレーヤーに恋する、世間知らずのプリンセス

ななみ

プレーヤーが気になる、ナチュラルクールな美少女。

エリーゼ

プレーヤーに厳しい、クール&ビューティーの指導役。

2人の世界に入り込める、特別なデートを記憶に残そう

それぞれの女の子たちと交流を重ねることで、ときにはデートに誘われることもある。美麗で精彩なビジュアルと息遣いまで感じられるフルボイスの演出によって、2人きりの世界に入り込めるデートを楽しめる。

屈託のない彼女の笑顔や、夕日と海を見つめる彼女の横顔、恥ずかしそうに見つめる彼女の瞳といった、デート中のふとした瞬間も写真に収めることができる。

※画像はSteam版

各種限定版も同時発売

ゲーム本編に、「ファブリックポスター(B2)」、「デートグラビアフォトブック」、「ASMR『みさきとデート』ダウンロードシリアル」が付属する「プレミアムボックス」も同時発売される。価格は14,080円。

また「プレミアムボックス」の内容に、イラストレーターのよむ氏描き下ろしイラストを採用したデスクマット、「両面楽しめる抱き枕カバー(ななみ)」が付属する「スペシャルコレクションボックス」も発売される。価格は27,280円。

プレミアムボックス

価格:14,080円

【同梱内容】

・ファブリックポスター(B2)

・デートグラビアフォトブック

・ASMR「みさきとデート」ダウンロードシリアル

・ゲームソフト

スペシャルコレクションボックス

価格:27,280円

【同梱内容】

・両面楽しめる抱き枕カバー(ななみ)/サイズ:150×50cm、使用素材:2WAYトリコット

・イラストレーター、よむ氏描き下ろしイラストデスクマット/サイズ:600×300mm(幅×高さ)、厚み:3mm程度

・ファブリックポスター(B2)

・デートグラビアフォトブック

・ASMR「みさきとデート」ダウンロードシリアル

・ゲームソフト

(C) よむ (C) コーエーテクモゲームス All rights reserved.