B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第27節 レバンガ北海道96-92群馬クレインサンダーズ(北海きたえーる)



東地区5位の北海道は同地区2位の群馬と対戦。今季3戦3敗と苦手にしている相手です。



北海道はチームの得点王ライアン・クリーナーをケガで欠く中、3ポイントシュート攻勢で主導権を握ります。前半は3ポイントシュートを20本放ち、実に10本成功。さらに、湧別町出身・関野剛平、札幌市出身・内藤耀悠も果敢にゴールにアタックし、44対38と6点リードで試合を折り返します。



一進一退の攻防の中、試合が大きく動いたのは最終第4Q。

最大10点のリードを奪うものの、クリーナーに代わって奮闘を見せていたテリー・アレンが5つ目のファウルを犯して退場。そこから群馬の藤井祐眞、辻直人らに3ポイント攻勢を仕掛けられ、逆転を許してしまいます。



それでも群馬に傾いた流れを断ち切ったのは、試合終盤に強い寺園脩斗の活躍でした。

第4Qは3ポイントシュート3本、2ポイントシュート2本、フリースロー2本を放ち、全て成功。

このクォーターだけで15点を挙げ、追いすがる群馬を振り切りました。



群馬と今季最後の対戦、96-92のハイスコアゲームで北海道が勝利です。





【GAME REPORT】

りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第27節

2025/3/26(水)

@北海きたえーる



レバンガ北海道 96

群馬クレインサンダーズ 92



北海道【Q】群馬

24【1Q】22

20【2Q】16

20【3Q】19

32【4Q】35



【試合後コメント】

■小野寺龍太郎HCコメント

「本来僕たちが想定していたようなゲーム運びではなかったのですが、お互いがチームのベストスコアラーを欠いている状況の中、結果的に勝ち切ることができたのは、チームにとって非常に価値のある試合だったと思います。

我々のプランでは、藤井選手、辻選手を中心とした3PTゲームをしっかり止めることが大きな目的でしたが、結果的にそれを許してしまったのが、自分たちにとって難しいゲームにしてしまった要因ですし、まだまだ自分たちに足りない部分だと思います。



ただ、全員が非常にステップアップして、中野選手がプレータイムの面で苦しい時期を過ごしていた中、今日のゲームで非常に良いパフォーマンスをしてくましたし、アレン選手も普段よりも多い時間プレーする中で、チームにフィットしようと自分の持ち味を最大限出そうと努力してくれていました。

鈴木選手や内藤選手も含めて、ここまでなかなかプレータイムが多くなかった選手たちが非常に良いパフォーマンスをしたということは、チームにとって大きなプラス材料ですし、今後のゲームにも活きてくる要素だと捉えています。



負けから学び、そこから勝つ、そして次のゲームにもチームとしても良い雰囲気で臨めるのは、今のチームにとって大きな意味を持っていると思います。

今週末のアウェーでしっかり2連勝して、次のホームで自分たちがまた良いゲームをお見せできるように、しっかり勝ち切って帰ってきたいと思います。」



■#7 中野司選手コメント

「チームとして大きな勝利でした。

僕を含めて、鈴木選手や内藤選手など、普段試合に絡む時間が少ない選手が少しずつステップアップして、全員で今日の勝利を掴み取れたと思います。

ただ、今日はシュートがよく入って96得点取れたというだけで、相手にも92点取られているので、決して自分たちのペースで勝てたわけではないと思っています。

もっと自分たちのペースに持ち込めていればベストだったとは思いますが、まずは今日の試合で勝利できたことがすごく大きかったです。」



◼︎個人としての振り返り

今シーズンはあまりシュートが入っていなかったので、ラモス選手や寺園選手に比べると、多少自分へのマークは緩かったと思います。

今日は試合前からシュートタッチが良く、自分からヘッドコーチに「今日は入ります」と伝えたほどでした。

試合では普段より早い時間帯からプレータイムが回ってきて、打てると思ったシュートは積極的に打ち続けたことで波に乗ることができたと思います。



◼︎日頃から努力していること、練習で意識していること

自分にはシュートを求められていると思っているので、巡ってきたチャンスの中でシュート決めきる気持ちと、練習ではスキルの向上、そしてシュートの感触を調整しています。

今日は16分のプレータイムがありましたが、それが3分だったり、プレータイムが無い試合もあるので、どんな状況でもベストなパフォーマンスができるようにコンディションを調整したいと思っています。

オフの日も可能な限りシュートタッチは確認するようにしていて、長時間はやらないのですが、コンスタントに毎日、できれば週6ぐらいでやるようにしています。

今日良かったからといって安心する気持ちはないのでので、これからも、これまでのように日頃からしっかりと準備して、週末の越谷戦に臨みたいと思います。



【NEXT GAMES】

■りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第28節

越谷アルファーズ vs レバンガ北海道



GAME1 3/29(土) 15:05 TIP OFF

GAME2 3/30(日) 15:05 TIP OFF

@越谷市立総合体育館

■りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON 第29節

レバンガ北海道 vs 琉球ゴールデンキングス



GAME1 4/5(土) 15:05 TIP OFF

GAME2 4/6(日) 14:05 TIP OFF

@北海きたえーる