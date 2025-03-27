¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÂè3ÃÆ¤¬4·îÈ¯ÇäÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡õÆÃÊÌÈÇ¸¢ver.¤ÎÁ´10¼ï¡£Ä¹Ìî¸©·Ù¤Î¥á¥ó¥Ðー¤âÅÐ¾ì
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢´á¶ñ²Û»Ò¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó vol.3¡×¤ò4·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï418±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÂè3ÃÆ¡£º£ÃÆ¤â¥¤¥é¥¹¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¢ー¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÈþÎï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥Ã¥Áver.¡×5¼ï¡¢ÆÃÊÌÈÇ¸¢²è¹ÆÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÆÃÊÌÈÇ¸¢ver.¡×5¼ï¤ÎÁ´10¼ï¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2¼ï¤¬¶â¿§Çó²¡¤·»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¤Ç¥Õ¥©ー¥«¥¹¤µ¤ì¤ëÄ¹Ìî¸©·Ù¤Î¥á¥ó¥Ðー¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Á¥åー¥¤¥ó¥¬¥à1¸ÄÉÕ¤¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÚÈþÎï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥Ã¥Áver.¡Û ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡õÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡ÊÇó²¡¤·»ÅÍÍ¡Ë ÂçÏÂ´º½õ¡õ¾å¸¶Í³°á¡õ½ôÉú¹âÌÀ¡ÊÇó²¡¤·»ÅÍÍ¡Ë ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡õÌÓÍøÍö ¹âÌÚ¾Ä¡õº´Æ£ÈþÏÂ»Ò °Â¼¼Æ©¡õÉ÷¸«ÍµÌé
¡ÚÆÃÊÌÈÇ¸¢ver.¡Û ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡õ³¥¸¶°¥ ¹©Æ£¿·°ì¡õÉþÉôÊ¿¼¡ ¹©Æ£¿·°ì¡õÌÓÍøÍö ÀÖ°æ½¨°ì¡õ°Â¼¼Æ© ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡õ²øÅð¥¥Ã¥É
Èâ¤ò³«¤¯¤È¹¤¬¤ë¥¢ー¥È¤ÊÀ¤³¦
¡Ú¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·ÁÂÖ¡Û
¥Ô¥íーÂÞ
¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
(C) ÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´ÛŽ¥ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓŽ¥TMS 1996