¥à¥Ó¥Á¥±ÆÃÅµ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ªSEVENTEEN¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¾ðÊó¤¬°ìµó²ò¶Ø

コンサート映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』より、スペシャルポスター、SCREENX予告編、ムビチケ前売券詳細が一挙解禁となった。

【写真】SEVENTEENが日本の居酒屋に!?

本作は、4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」の韓国・高陽(コヤン)公演だ。ツアー限定バージョンの『Fear』『LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)』『Ash』 など貴重なライブパフォーマンスを、特殊フォーマットでも楽しめる。

今回解禁となったのは、SEVENTEENの背中とLIGHT STICKの光を捉えた、スペシャルポスター。普段、CARAT(SEVENTEENファン)が見ることのできない“SEVENTEENにとってのライブの景色”を切り取ったビジュアルは、まるで宝石が詰め込まれた宝箱のようにきらめいている。

さらに、さらなる迫力を期待できる特殊フォーマットのうちのひとつ、SCREENX予告編も公開。オープニング楽曲のひとつとして披露され、全世界のCARATを魅了した『Fearless』のパフォーマンスをSCREENXの3面マルチプロジェクションシステムで再現している。

SCREENXのほか、シーンに合わせて座席が動き、水や香りの特殊効果で映画を体感できる4DX、SCREENXと4DXと組み合わせたULTRA 4DXでも上映される。併せて、ムビチケカードの特典が、「スマホステッカー(全11種ランダム)」であることも発表された。ムビチケカードは4月18日より、全国の上映劇場のOPEN時間より販売。またぴあ通販、ムービーウォーカーストアでは11時より販売される。

また、特典として「オリジナルスマホ壁紙」がついてくるムビチケオンライン券が、本日3月27日11時より販売開始。コンビニエンスストアで購入できる店舗発券型の前売券、ムビチケコンビニ券の販売も決定した。こちらは3月28日より、セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマートにて販売となる。各種ムビチケ前売券は当日2800円均一のところ、2600で販売。いずれも5月15日までの販売となる。

『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』は5月16日より全国公開。

ⓒ 2025 PLEDIS & HYBE. & CJ 4DPLEX Co., Ltd.