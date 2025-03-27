¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙºîÉÊ»Ë¾å½é¤ÎVR¥³¡¼¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡¡USJÅÐ¾ì¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤ÎºîÉÊ»Ë¾å½é¤ÎVR¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ØSPY¡ßFAMILY XR¥é¥¤¥É¡Ù¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙºîÉÊ»Ë¾å½é¤ÎVR¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬USJ¤ËÃÂÀ¸¡ª
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Î10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Ìó1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£
¡¡ËÜ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¤È°ì½ï¤Ë¡ÉÄ¶¥ê¥¢¥ë¡É¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡¢ºîÉÊ»Ë¾å½é¤ÎVR¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¡¼¥Ç¥ó¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¡ÉÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡É¤¹¤ëÊª¸ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¡ÉÄ¶¥¹¥ê¥ë¡É¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡Ø¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥É¡Ù¤ä¡¢¡É¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Ç¥Ñ¡¼¥¯¤ò½ä¤ê¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥é¥ê¡¼¤ò½é³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢7·î1Æü¤«¤é2026Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢7·î¤È8·î¤ÎÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡ØSPY¡ßFAMILY¤¹¤Ú¤·¤ã¤ë1¥Ç¥¤¡¦¥Ñ¥¹¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂÔ¼õ¤±²èÁü¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¡Ë¤È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥é¥ó¥À¥à3¼ï¡Ë¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£È¯Çä¤Ï4·î25Æü¤«¤é¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô3800ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡£¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ç¸½ºßÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤ÎÁíPV¿ô¤Ï6²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï10·î¤ËÊüÁ÷Í½Äê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙºîÉÊ»Ë¾å½é¤ÎVR¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬USJ¤ËÃÂÀ¸¡ª
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Î10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Ìó1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£
¡¡ËÜ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¤È°ì½ï¤Ë¡ÉÄ¶¥ê¥¢¥ë¡É¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡¢ºîÉÊ»Ë¾å½é¤ÎVR¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¡¼¥Ç¥ó¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¡ÉÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡É¤¹¤ëÊª¸ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¡ÉÄ¶¥¹¥ê¥ë¡É¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡Ø¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥É¡Ù¤ä¡¢¡É¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Ç¥Ñ¡¼¥¯¤ò½ä¤ê¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥é¥ê¡¼¤ò½é³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢7·î¤È8·î¤ÎÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡ØSPY¡ßFAMILY¤¹¤Ú¤·¤ã¤ë1¥Ç¥¤¡¦¥Ñ¥¹¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂÔ¼õ¤±²èÁü¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¡Ë¤È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥é¥ó¥À¥à3¼ï¡Ë¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£È¯Çä¤Ï4·î25Æü¤«¤é¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô3800ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡£¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ç¸½ºßÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤ÎÁíPV¿ô¤Ï6²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï10·î¤ËÊüÁ÷Í½Äê¡£