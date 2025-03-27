¡Ø¥ê¥¼¥í¡ÙÂè4´üÀ©ºî·èÄê¡¡±ÇÁü²ò¶Ø¤Ç¾®ÎÓÍµ²ð¡õ¹â¶¶Íû°Í¡Ö¤Þ¤¿4Ç¯ÂÔ¤Ä¤È»×¤Ã¤¿¡©¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØRe¡§¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¡Ê¥ê¥¼¥í¡Ë4th season¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆµÇ°¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥Ê¥Ä¥¡¦¥¹¥Ð¥ëÌò¤Î¾®ÎÓÍµ²ð¡¢¥¨¥ß¥ê¥¢Ìò¤Î¹â¶¶Íû°Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥ß¥ê¥¢¤Î·è°Õ¤Î»Ñ¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ê¥¼¥í¡ÙÂè4´ü¤ÎµÇ°¥¤¥é¥¹¥È
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢É÷¿á¤¹Ó¤Öº½Çù¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¥Ê¥Ä¥¡¦¥¹¥Ð¥ë¤È¥¨¥ß¥ê¥¢¤¬²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë°ìËë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3rd season Âè66ÏÃ¡Ö¥×¥ê¥¹¥Æ¥é¹¶ËÉÀï¥ê¥¶¥ë¥È¡×¤è¤êÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ë¥¤Ìò¤Ï¾®¸¶¹¥Èþ¤¬Ã´Åö¡£4th season¤Ë¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ø¥ê¥¼¥í¡Ù¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ø¤È¾¤´¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡¦ºÚ·îÚå¤¬¡¢Íê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤É²¿°ì¤Ä¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¤Ç¡¢»à¤·¤Æ»þ´Ö¤ò´¬¤Ìá¤¹¡È»à¤ËÌá¤ê¡É¤ò»È¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢ÀäË¾¤Ë¹³¤¤¡¢²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¡¡Ãø¼Ô¡¦Ä¹·îÃ£Ê¿»á¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÂçÄÍ¿¿°ìÏº»á¤Î¡ØMFÊ¸¸ËJ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×1300ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2016Ç¯4·î¡Á9·î¡¢Âè2´ü¤¬2020Ç¯7·î¡Á9·î¡¢2021Ç¯1·î¡Á3·î¡¢Âè3´ü¤¬2024Ç¯10·î¡Á11·î¡¢2025Ç¯2·î¡Á3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥Ê¥Ä¥¡¦¥¹¥Ð¥ëÌò¡¦¾®ÎÓÍµ²ð¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤Þ¤¿4Ç¯ÂÔ¤Ä¤È»×¤Ã¤¿¡©¡ªÂÔ¤¿¤»¤Í¤§¤è¡ª¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç4´üÀ©ºî·èÄê¤Ç¤¹¡ª²û¤«¤·¤Î¤¢¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬¥¸¥ã¡¼¥¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¨¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥æ¥ê¥¦¥¹¤¬Ñ³¤²¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¿¤ê¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¿§¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤òËÍ¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¨¥ß¥ê¥¢Ìò¡¦¹â¶¶Íû°Í¥³¥á¥ó¥È
¡¡3rd season¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¥ê¥¼¥í¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÂ³ÊÔ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ½ª²ó¤Î¾×·â¤âÂç¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤¤¤¦¤´Ë«Èþ¤ò´î¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤Ó¤¯¤È¤ê¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤â¡¢°ú¤Â³¤¥ê¥¼¥íÇ®¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤Î¤³¤È¤â¤É¤¦¤«Ëº¤ì¤º¡Ä¡Ä¡ª¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª²þ¤á¤Æ¥ê¥¼¥í¤Î±þ±ç¡¢¤¹¤´¡¼¤¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥ß¥ê¥¢¤Î·è°Õ¤Î»Ñ¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ê¥¼¥í¡ÙÂè4´ü¤ÎµÇ°¥¤¥é¥¹¥È
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢É÷¿á¤¹Ó¤Öº½Çù¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¥Ê¥Ä¥¡¦¥¹¥Ð¥ë¤È¥¨¥ß¥ê¥¢¤¬²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë°ìËë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3rd season Âè66ÏÃ¡Ö¥×¥ê¥¹¥Æ¥é¹¶ËÉÀï¥ê¥¶¥ë¥È¡×¤è¤êÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ë¥¤Ìò¤Ï¾®¸¶¹¥Èþ¤¬Ã´Åö¡£4th season¤Ë¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¡¦Ä¹·îÃ£Ê¿»á¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÂçÄÍ¿¿°ìÏº»á¤Î¡ØMFÊ¸¸ËJ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×1300ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2016Ç¯4·î¡Á9·î¡¢Âè2´ü¤¬2020Ç¯7·î¡Á9·î¡¢2021Ç¯1·î¡Á3·î¡¢Âè3´ü¤¬2024Ç¯10·î¡Á11·î¡¢2025Ç¯2·î¡Á3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥Ê¥Ä¥¡¦¥¹¥Ð¥ëÌò¡¦¾®ÎÓÍµ²ð¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤Þ¤¿4Ç¯ÂÔ¤Ä¤È»×¤Ã¤¿¡©¡ªÂÔ¤¿¤»¤Í¤§¤è¡ª¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç4´üÀ©ºî·èÄê¤Ç¤¹¡ª²û¤«¤·¤Î¤¢¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬¥¸¥ã¡¼¥¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¨¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥æ¥ê¥¦¥¹¤¬Ñ³¤²¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¿¤ê¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¿§¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤òËÍ¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¨¥ß¥ê¥¢Ìò¡¦¹â¶¶Íû°Í¥³¥á¥ó¥È
¡¡3rd season¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¥ê¥¼¥í¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÂ³ÊÔ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ½ª²ó¤Î¾×·â¤âÂç¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤¤¤¦¤´Ë«Èþ¤ò´î¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤Ó¤¯¤È¤ê¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤â¡¢°ú¤Â³¤¥ê¥¼¥íÇ®¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤Î¤³¤È¤â¤É¤¦¤«Ëº¤ì¤º¡Ä¡Ä¡ª¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª²þ¤á¤Æ¥ê¥¼¥í¤Î±þ±ç¡¢¤¹¤´¡¼¤¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª