2回戦の対戦カード決定！ 磐田vs清水の“静岡ダービー”が実現、2回戦から登場の町田は甲府と連覇目指す名古屋は富山と【YBCルヴァンカップ】

26日、2025Jリーグ YBCルヴァンカップの1回戦が開催された。すでに20日にも13試合が行われていた中で、13試合が開催。J1勢では清水エスパルスがJ3のSC相模原に勝利した他、J2で首位に立つジェフユナイテッド千葉は、カターレ富山に4-2で敗れる事態に。また、J2に降格した北海道コンサドーレ札幌は福島ユナイテッドFCとの撃ち合いとなり延長戦へ。すると、延長戦に入り守備が崩壊し、6-3で敗退となった。

◆YBCルヴァンカップ 2回戦日程

また、林野火災の影響でFC今治vs徳島ヴォルティスの試合が延期となっており、4月9日に延期試合が開催されることとなっている。1チームを除いて2回戦に進む27チームが決定。2回戦の対戦カードが決定した。注目は、ジュビロ磐田vs清水エスパルスの静岡ダービー。今シーズンはカテゴリーが異なるため、リーグ戦での実現がなかった静岡ダービーがカップ戦で実現する。その他、J1同士の対戦はなく、2回戦から登場するFC町田ゼルビアは、ヴァンフォーレ甲府との対戦が決定。連覇を目指す名古屋グランパスはカターレ富山との対戦が決まった。なお、今治vs徳島の勝者は、セレッソ大阪と対戦する。2回戦は4月9日(水)、16日(水)に開催される。4/9(水)《19:00》【28】ヴァンフォーレ甲府 vs FC町田ゼルビア[JIT リサイクルインク スタジアム]【31】ジュビロ磐田 vs 清水エスパルス[ヤマハスタジアム(磐田)]【32】レノファ山口FC vs 鹿島アントラーズ[維新みらいふスタジアム]【35】松本山雅FC vs アルビレックス新潟[サンプロ アルウィン]【37】V・ファーレン長崎 vs 湘南ベルマーレ[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]【39】モンテディオ山形 vs 京都サンガF.C.[NDソフトスタジアム山形]4/16(水)《19:00》【29】ギラヴァンツ北九州 vs 横浜FC[ミクニワールドスタジアム北九州]【30】水戸ホーリーホック vs ガンバ大阪[ケーズデンキスタジアム水戸]【33】福島ユナイテッドFC vs 柏レイソル[とうほう・みんなのスタジアム]【34】ブラウブリッツ秋田 vs 東京ヴェルディ[ソユースタジアム]【36】RB大宮アルディージャ vs FC東京[NACK5スタジアム大宮]【40】カターレ富山 vs 名古屋グランパス[富山県総合運動公園陸上競技場]【41】栃木SC vs アビスパ福岡[栃木県グリーンスタジアム]《未定》【38】FC今治/徳島ヴォルティス vs セレッソ大阪[未定]