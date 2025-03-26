¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óµã¤¤¤Æ¤Þ¤¦¡×à²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼²ÈÂ²á15Ç¯±Û¤·3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤1Ëç¡×
¢¡¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¡£¡×µ÷Î¥´¶¶á¤¤1Ëç¢¡
¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Îà²ÈÂ²á¤¬µ×¡¹¤Ë½¸·ë¡£X¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÃçÎÉ¤·3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¡£¡×¤ÈÂê¤·¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î»°±ºÎÃ²ð¡£¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º/OOO¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2010Ç¯)¤Ç¶¦±é¤·¤¿¹âÅÄÎ¤Êæ(Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È)¡¢ÅÏÉô½¨¤¬¡¢»°±º¤Î»ý¤Ä¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤àµ÷Î¥´¶¤Î¶á¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï1ÆüÂ¤é¤º¤Ç150ËüÉ½¼¨¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óµã¤¤¤Æ¤Þ¤¦¡×¡Ö¤¦¡¼¤ó¤³¤ì¤Ï´¶Æ°¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¤¨¡¼¤ï¡¼·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤1Ëç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º/OOO¡×¤Ç¤Ï¡¢¼çÌò¤Î²ÐÌî±Ç»Ê¤òÅÏÉô½¨¡¢¥¢¥ó¥¯¤ò»°±º¡¢ÀôÈæÆà¤ò¹âÅÄ¤¬±é¤¸¤¿¡£