¡ÖÊ½¤Î¾åÈ¾Ê¬¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¥Û¥Æ¥ë²òÂÎ¸½¾ì¤Ç65ºÐÃËÀºî¶È°÷¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Ë¶´¤Þ¤ì½ÅÂÎ ÉÂ±¡ÈÂÁ÷»þ¤Ë¤Ï²ñÏÃ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä¡áÀÅ²¬¡¦¸æÅÂ¾ì»Ô
3·î26Æü¸á¸å¡¢ÀÅ²¬¸©¸æÅÂ¾ì»Ô¤Î²òÂÎÃæ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤¬ÅÝ¤ì¡¢¶´¤Þ¤ì¤¿ÃËÀ·úÀßºî¶È°÷¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û»ö¸Î¸¶°ø¤òÁÜºº¤¹¤ë¸æÅÂ¾ì·Ù»¡½ð
26Æü¸á¸å2»þ¤¹¤®¡¢¸æÅÂ¾ì»Ô¿åÅÚÌî¤Î¥Û¥Æ¥ë²òÂÎ¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤é¡ÖÊ½¤Î¾åÈ¾Ê¬¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢ÃËÀºî¶È°÷¤¬Î¾Â¤ò¤±¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Ë½»¤à·úÀßºî¶È°÷¤ÎÃËÀ(65)¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡¢µßµÞÂâ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¾Â¤Î¤±¤¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ø¤ä±¦¸ª¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¤µ2.8¥áー¥È¥ë¡¢Éý¤¬1.6¥áー¥È¥ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿ô¿Í¤Îºî¶È°÷¤¬½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ·úÊª¤ò²òÂÎ¤¹¤ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ï5³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ï¤¸¤á¤ËÊÄ´Û¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
ÆÁÅç,
¥Í¥¸,
½»Âð,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Áòº×,
¿ÀÆàÀî,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê