ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡×¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦£Í£Â£Ó¤µ¤ó¡×
¡¡Âçºå¡¦£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£²£¶Æü¡¢Æ±¶ÉÆâ¤Ç¡Ö£´·îÈÖÁÈ²þÊÔµ¼ÔÈ¯É½¡×¤ò³«¤¡¢²áµî£µ²ó¤ÎÆÃÈÖ¤ò¤Ø¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬¾®ÎÁÍý²°¤Î½÷¾¡Ê¤ª¤«¤ß¡Ë¤Ë¤Õ¤ó¤·¤Æ¥²¥¹¥È¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££µ·î£±£°Æü¤«¤é³Ö·îÅÚÍË¡¢¸á¸å£´»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷Í½Äê¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÍÆ¯¤Î´ØÀ¾½é¤Î£Í£ÃÈÖÁÈ¡£²áµî£µ²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢ÍÆ¯¤¬¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤äÌîµåÁª¼ê¤ò¼«Ëý¤Î¼êÎÁÍý¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤·ËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£Åö½é¡¢Æ±¶É¤ÏÂçºå¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò´Ö¼Ú¤ê¤·¤Æ¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤ÏËÜÊª¤Î¾®ÎÁÍý²°¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤Û¤É¥ê¥¢¥ë¤Ê¥»¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ¼ÔÈ¯É½¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤·¤¿ÍÆ¯¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦£Í£Â£Ó¤µ¤ó¡£¥É¥é¥Þ»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥»¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÇÄê´ü±Ä¶È¤·¤Ê¤¤¤ÈÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È£Í£Â£Ó¤Î²û»ö¾ð¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Â³¤±¤ÆÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¤¤¤È¤·¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ¬¤È¿´¤ò½÷¾¤¬Ìþ¤ä¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¼¤Ò¤È¤â¤´¤Ò¤¤¤¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È½ª»Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶ÉÁí¹çÊÔÀ®ÉôÄ¹¤ÎÈ¬ÌÚ¹ÒÊ¿»á¤Ï¡Ö¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¹ë²Ú¤µ¤ÈÍÆ¯¤µ¤ó¤Î¤´±ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç´ØÀ¾¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â»ëÄ°Î¨¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÆ¯¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤â´Þ¤á¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£