ラッパーのYoung Cocoが、4月2日(水)にリリースする約3年ぶりとなるニューアルバム『BIG C』のトラックリストと、VERDYが手掛けたアートワークを公開した。これまで様々なブランドや企業とコラボレーションを果たし、グローバルに活躍するグラフィックデザイナーであるVERDYが主宰を務めるレーベルからのリリースとなる今作には全13曲が収録され、「WOKE UP」と「Yoyogi Alien」という2曲の先行シングルも収録される。アートワークはVERDYが手掛けており、アルバムのタイトルにもなっている”C”の文字が特徴的なデザインとなっている。

このアートワークについてVERDYは「今回のアートワークはYoung Cocoのライブやファッション、人間性にパンクバンドの様なパワーを感じていて、自分が影響をうけてきた80年代のハードコアパンクバンド、例えば7 SECONDSやDead Kennedysなどの文化から影響を受けたものをイメージしてつくりました。矢印が右に上がっていってるのは、どんどんかっこよくなるYoung Cocoを記号で表したらこれしかないかなって思ってデザインしました」と語っている。また、3月30日(日)には大阪Henrys PIZZAにて一夜限りのリスニングイベントも開催。入場フリーの本イベントでは、Young Cocoの約3年ぶりのニューアルバム『BIG C』をいち早く視聴することができる。<リリース情報>Young Coco『BIG C』リリース日:2025年4月2日(水)レーベル:VERDY SOUNDS視聴・購入予約はこちら https://lnk.to/youngcoco_BIGC =収録曲=1. WOKE UP / Prod. youngsavagecoco2. Yoyogi Alien / Prod. youngsavagecoco3. Go Away / Prod. june, finn.wav4. エレベーター / Prod. VLOT5. Yen Yen Yen / Prod. Yenyen6. WACHUWON / Prod. VLOT, vvspipes7. 123 / Prod. youngsavagecoco, gliiico8. Fukk / Prod. youngsavagecoco9. OMW / Prod. june, CLOUD48, BENNYLUV10. IPPAI / Prod. youngsavagecoco11. Stay Up /Prod. VLOT12. She Knows / Prod. youngsavagecoco13. Satellite / Prod. youngsavagecoco, gliiico<イベント情報>日程:2025年3月30日(日)Henrys PIZZA時間:19:00〜21:00入場料:エントランス・フリーInstagram: https://www.instagram.com/youngsavagecoco/X: https://x.com/coco_137_jpnTikTok: https://www.tiktok.com/@youngsavagecoco999