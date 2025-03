Amazonスマイルセール新生活FINALは3/28から!

春ですね!Amazonでは、「Amazon スマイルセール新生活FINAL」が3月28日(金)9:00〜4月1日(火)23:59の5日間開催されます!普段使いの日用品はもちろん、新生活の準備に必要なものもお得になる「Amazon スマイルセール新生活FINAL」。新生活に向けて買い忘れがある方は特に要チェック! Amazonセールを最大限お得に楽しむための攻略法と、レタスクラブWEB編集部のおすすめ&狙い目アイテムをご紹介します!

※情報は変更になる可能性があります。価格・詳細はAmazonでご確認ください■Amazonスマイルセール新生活FINALの期間はいつからいつまで?「Amazon スマイルセール新生活FINAL」は2025年3月28日(金)9:00〜4月1日(火)23:59の5日間です!■Amazonスマイルセール新生活のお得攻略法!■攻略法1▶︎ポイントアップキャンペーンにエントリー!Amazonセールといえばお馴染みのポイントアップキャンペーン。期間中に合計1万円以上の買い物をすると、最大で12%にポイントがアップ! セール価格でお得なお買い物をするだけでなく、買いたいアイテムがセール価格になっていなくてもポイントアップされてお得に買えるということになります! 1万円買わないかもしれなくても、忘れないうちにとにかくまずエントリーだけしておくのがオススメです!最大還元率を目指すための条件は…■合計10,000円(税込)以上のお買い物■プライム会員になると+1.5%■Amazon Mastercardでのお買い物で最大+3%(プライム会員なら3%、通常還元率含む)■ホーム用品(家電を除く)・食品・飲料(栄養バーを除く)・ファッション(ベビー服・スポーツウェア・ゴルフシューズ・ゴルフバッグ・スマートウォッチを除く)・お酒カテゴリーの商品を買うと+5.5%■ブランドセレクション対象商品を買うと+2%※アカウントにより最大ポイント還元率や条件が異なることがあります■攻略法2▶︎無料体験中もOK。プライム会員に登録!お急ぎ便などの配送特典やAmazon Prime Videoなど様々な特典があるAmazonプライム会員。まだ会員でないという方は、30日間無料体験中もポイントアップキャンペーン対象となるので、セール期間中に無料体験を試しみるというのもおすすめです!■攻略法3▶【要エントリー】コスメポイントプログラムにエントリー毎月エントリーするとコスメ購入金額の2%分のポイントもらえるというコスメポイントプログラムが、現在新しい形になっている模様! 3月31日まで、表示された方限定のキャンペーンになってしまうようですが、エントリーの後、対象のコスメ商品を2,000円以上購入すると、購入金額に応じて最大+7%ポイント獲得できるそう!ちなみに筆者(プライム会員)の個人アカウントでは表示されました!対象のアイテムには「コスメポイントプログラム対象商品」との表示があるとのこと。こちらも見逃さないようにチェックしてくださいね!■キャンペーン期間2025年3月1日(土)00:00〜3月31日(月)23:59■攻略法4▶︎ほしいものリストを活用!気になるアイテムや、買おうかどうか迷ったアイテム、あとからそのページへ戻ろうとしてもなかなか辿り着けないことってないですか?そんな方は、「ほしいものリスト」の活用が◎。気になるアイテム、迷ったアイテムはとにかくほしいものリストに登録しておくと、あとからすぐにそのアイテムにアクセスできるのでとても便利ですよ。■攻略法5▶Amazonのクーポンをチェック!Amazonには日替わりのクーポンもるのを知っていますか? お買い物前に一度チェックしておくのがオススメ。使い方は商品詳細ページで[クーポン: 〇〇% OFFクーポンの適用]にチェックするだけなので簡単です。■攻略法6▶新生活まとめ買いフェアをチェック!Amazonでは今まとめ買いでお得になるキャンペーンもやっています!対象商品よりどり2点以上買うと合計金額から5%OFFになるというもの。「サンリオ」や「ディズニー」のキャラクターもの、「tower」や「AOKI」などのアイテムも対象になっています。カテゴリー別にも探せるので、ぜひチェックしてみてください!■キャンペーン期間2025年3月1日(土)9:00〜4月30日(水)23:59■Amazonスマイルセール新生活 おすすめ目玉商品はコレ!まずは、Amazonサイト上でセール対象と公表されているアイテムの中から、注目したいアイテムをピックアップしてご紹介します! 気になるアイテムが見つかったら「ほしいものリスト」に登録しておいてくださいね。※価格は3月23日現在の価格です。■【Amazon.co.jp限定】 TCL 85V型 4K液晶 倍速 テレビ 量子ドットMiniLED 85QM8B Google TV AirPlay2 ネット動画対応 Dolby Atoms ゲームモード HDMI2.1対応 4Kチューナー内蔵 Alexa対応 2024年モデル●¥198,000 →3/28よりAmazonスマイルSale価格(予告あり)なんと85型という大画面!!数々の動画コンテンツのアプリ搭載はもちろん、Airplay 2とクロームキャスト機能も内蔵されているため、iPhoneでもAndroidでもスマホから大画面に共有が簡単にできる…!■by Amazon パックご飯 秋田県産 あきたこまち 180g×24個 国産米 100% 低温製法米●¥3,739 →3/28よりAmazonスマイルSale価格(予告あり)国産米を低温製法でパックに詰めたAmazonブランドのパックご飯。メーカーはテレビCMでも馴染みがあるアイリスオーヤマです。■タイガー魔法瓶(TIGER) 炊飯器 1升 圧力IH式 ご泡火炊き 土鍋かまどコート釜 フォグブラック JPI-X180KX●参考価格¥75,273 →【35%OFF】¥48,7505合炊きじゃ足りないご家庭に…!成長期の息子たちがいる我が家も現在買い替えを検討中なのですが、土鍋で炊いたようなご飯に炊き上がるこちらは要チェック。内蓋とスチームキャップは食洗機対応なのも◎■明治 アーモンドチョコレート 79g×10個●参考価格 ¥2,380 →3/28よりAmazonスマイルSale価格(予告あり)このアーモンドチョコのファンは多いのでは…?ついつい手が伸びて一箱あっという間にたべてしまいますよね。■コカ・コーラ 爽健美茶 ラベルレス 500ml×24本●参考価格¥2,439 →【8%OFF】¥2,256(¥94/本)カフェインゼロの爽健美茶。13種類の植物素材がブレンドされたすっきり香ばしいお茶のラベルレス24本。■【Amazon.co.jp限定】タオル研究所[スポンジータッチ]#033 バスタオル グレー 4枚セットJapan Technology●¥3,590→3/28よりAmazonスマイルSale価格(予告あり)タオルを一新させて爽やかな気分で新生活を迎えるのもいいですね。このタオル研究所のタオルはレタス経由でもよく売れているタオルです!■【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト●参考価格 ¥4,980 →【3/28から25%OFF】AmazonスマイルSale価格 ¥3,730手軽に設置してスマホで映像確認できるRingのセキュリティカメラですが、こちらは直径5cm、74gとコンパクトな屋内用カメラ。ペットの見守りカメラとしても◎。平置き、壁面・天井取付もOK。■Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代●¥12,980 →【3/28から23%OFF】AmazonスマイルSale価格¥9,980編集部スタッフも自宅で愛用中のEcho。Echo Showはベビーモニターやペットカメラとしても使える上、ビデオ通話も可能なため、子ども部屋に置いておけば例えば体調不良時にも様子が見られるなどとても便利。また、上記のRingと連携することも可能です。■みんなが買ってるのはコレ!レタスクラブ経由で売れたものランキング!次に、月間約1,000万人が利用するレタスクラブWEBユーザーが、2024年一年間でレタスクラブ経由でAmazonセールで買ったものランキングトップ20(売り上げ金額順)をご紹介します。みんなが買っているものってどんなもの? ぜひ参考にしてみてくださいね。※各カテゴリーランキング、価格は2025年3月23日時点のものです。1位▶︎Apple AirPods Pro 2●参考価格 ¥36,182→【5%OFF】 ¥34,354第1位はAirPods Pro2。イヤホン・ヘッドホンケースの売れ筋ランキングでも第1位。4,600件を超えるレビューは★4.6と納得の好評価です。2位▶︎ヒツジのいらない枕●¥15,800枕の売れ筋ランキングで第1位のヒツジのいらない枕。スタンダードタイプの「至極」、BIGサイズで柔らかめの「極柔」、高さ調節可能の「調律」の3タイプがあるので、好みのものを選んで。3位▶︎VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)●¥2,420フェイスマスクの売れ筋ランキングでもずっと第1位のVTCOSMETICSのフェイスマスク。Amazonセールではよくセール価格になり、レタスクラブ経由でもよく売れています!4位▶︎イブクイック頭痛薬DX 60錠●参考価格 ¥2,180→【29%OFF】¥1,540Amazonセールで毎回とてもよく売れるイブクイック頭痛薬DX。いざという時のために常備しておきたいですよね。3月27日までならさらに15%オフクーポンがあります!※この商品は指定第2類医薬品です。5位▶︎Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット●過去価格 ¥174,600→【45%OFF】¥96,030アウトドア時はもちろん、災害時のためにも備えたいポータブル電源。軽さとコンパクトさが特徴で、ポータブル電源・蓄電池カテゴリーの1位!6位▶︎Fire HD 10 タブレット 10インチHD ディスプレイ 32GB ブラック (2023年発売)●参考価格 ¥19,980→【35%OFF】タイムセール価格 ¥12,98010.1インチの大画面で丈夫なタブレット。最大13時間と長持ちのバッテリー搭載で外出時も安心。7位▶︎Apple 10.9インチiPad (Wi-Fi, 64GB) (第10世代)●参考価格¥58,800→【14%OFF】¥50,30310.9インチのiPad(第10世代)が第7位。シルバーやブルーが人気でした。8位▶︎【松屋】在宅応援!松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋!≪9種30食≫ 【冷凍】●過去価格¥13,680→【53%OFF】タイムセール価格 ¥6,390毎日春休みの子どもたちの昼食どうしよう〜という人の強い味方!牛めしの具、焼肉、牛めしバーガーにカレーなど9種30食が入った松屋のセットです。9位▶︎【タブレット 10インチ wi-fiモデル】タブレット android 15 12GB+64GB+1TB TF拡張●過去価格 ¥14,900→【27%OFF】タイムセール価格 ¥10,900薄さ10mmで500gとコンパクトな軽量タブレット。バッテリーも12時間連続使用可能で仕事にもエンタメにも◎10位▶︎アイロボット(IRobot)ルンバ j7+●¥118,000→【45%OFF】タイムセール価格 ¥64,800ロボット掃除機の火付け役だったルンバ。障害物を認識して回避してくれるので、散らかった床のままでもOKという賢さ。11位▶︎Fire TV Stick HD●参考価格 ¥6,980→【30%OFF】タイムセール価格 ¥4,880スマートテレビでなくても、テレビのHDMI端子に挿すだけでPrime VideoやYouTube、U-NEXTなどの動画サービスを見ることが可能になるFire TV Stick!せっかくだから大画面で見たいですよね。※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。12位▶︎バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠[医薬部外品]●参考価格 ¥2,079→【12%OFF】タイムセール価格 ¥1,832年度末も頑張ったあなたの疲れにシュワッとバブで癒されて♪ Amazonセールでいつも売れています。3月31日まで5%オフクーポンもあります!13位▶︎明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg●参考価格 ¥6,210→【17%OFF】 ¥5,167カカオポリフェノールたっぷりのチョコレート効果。程よい苦味に控えめな甘さのバランスがおいしい! 板チョコ・チョコバーカテゴリーで第1位!!14位▶︎どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製●過去価格 ¥6,980→【21%OFF】タイムセール価格 ¥5,530100回分と大家族も安心。しかも15年も長持ちするというから嬉しい。災害時用に備えておきたい簡易トイレです。15位▶︎バランスオンminiケーキ 江崎グリコ 【バランスオン ミニケーキ】チーズケーキ味 20個入り 栄養補助食品●参考価格 ¥1,620→【16%OFF】¥1,359これ一つで1日の1/3分の10種のビタミン、カルシウム、マグネシウム、鉄が摂れるミニケーキ。食が細くなってしまった高齢の方の栄養補給にもおすすめです。16位▶︎iPhone 15iPhone15もランクイン!春らしいカラーのものもいいですね♪ AmazonセールでiPhoneがセール価格になっていることもあるので要チェック!またポイントアップを利用して購入するのもオススメです。17位▶︎Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson V12 Detect Slim Fluffy Plus スティック ハンディクリーナー サイクロン 充電スタンド (SV20 FF HEPA A) 【Amazon.co.jp限定】●¥56,643レーザーが微細なホコリを可視化してくれるダイソンの掃除機がランクインしていたのですがこちら現在在庫がない模様。現在セール価格になっているのはコチラ!■Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson Digital Slim Submarine スティック ハンディクリーナー 軽量 サイクロン 水拭き掃除機 (SV52 SU)【Amazon.co.jp限定】【軽量なのにパワフル】●過去価格 ¥54,800→【20%OFF】タイムセール価格 ¥43,80018位▶︎by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml×24本●過去価格 ¥1,435→【6%OFF】AmazonスマイルSale価格 ¥1,346(1本あたり56円)汗ばむ陽気も日にもスッキリ爽快な強炭酸水はいかが?1本あたり50円台とお得だし、玄関まで届くのも嬉しいです。19位▶︎Anker Eufy (ユーフィ) X10 Pro Omni (ロボット掃除機)●参考価格 ¥99,990→【22%OFF】タイムセール価格 ¥77,770「掃除力」と「賢さ」、「セルフクリーニング」を兼ね備えたAnker最上位モデルのロボット掃除機。3月23日現在ポイント10%(7,777ポイント)還元になっています!20位▶︎アタックZERO 詰め替え 2100g●参考価格 ¥2,033→【17%OFF】 タイムセール価格¥1,684レタス経由で毎回かなり売れるアタックシリーズ洗剤の詰め替えタイプ。中でも一番売れていたのはアタックZEROでした!また、2月28日〜3月4日のスマイルセールでよく売れたものの中からピックアップした注目のアイテムはこちら!■フィッティ 7DAYSマスクEXプラス 60枚入 ホワイト ふつうサイズ●¥942→【6%OFF】タイムセール価格¥885まだまだ続く花粉の季節に欠かせないマスク。■【第2類医薬品】アレジオン20 48錠●参考価格 ¥6,780 →【57%OFF】¥2,917花粉対策にマスクと一緒に買っておきたいのはアレルギー用の薬。■【第2類医薬品】クラリチンEX 28錠●参考価格 ¥3,938→【40%OFF】¥2,356クラリチンもセール価格です!3月27日まで20%オフクーポンあります!■コスメデコルテ(COSME DECORTE)リポソーム アドバンスト リペアセラム 75ml●参考価格 ¥16,500→【41%OFF】¥9,7101本持っておきたいコスメデコルテを代表する美容液がAmazonでお得に買えます!■ケアセラ(CareCera) AP 高保湿先行バリア乳液 つめかえ 130ml(ワセリン 高圧乳化技術×8種の天然型セラミド配合 高保湿)¥1,395洗顔後最初につける先行乳液。乾燥しやすいお肌にオススメです。次につける化粧水などのなじみもよくなりますよ。■編集部スタッフのこれは買い!Amazonヘビーユーザーが集うレタスクラブ編集部スタッフのイチオシ&買いたいアイテムはコレ!■エリエール 箱ティシュー プラスウォーター(+Water) 180組×20箱(5箱×4セット)【ハーフケース】●過去価格 ¥3,404→【12%OFF】タイムセール価格 ¥2,998「花粉の季節、普通のティッシュではあっという間に鼻のまわりがガサガサになってしまうので、こちらのティッシュを常備!」(スタッフK)■卓上用】Levoit (レボイト) 空気清浄機 小型 12畳 花粉 集じん 脱臭 軽量 ペット hepa フィルター 静音 ミニ アロマ対応 Core Mini ホワイト●参考価格 ¥8,980→【24%OFF】タイムセール価格 ¥6,780「花粉の季節は窓を開けられないのでこちらをフル活用!構造が簡単なのでお手入れも楽!」(スタッフmm)■Loop Quiet 2 耳栓 - 睡眠 集中 移動 騒音過敏に適した超快適かつ再利用可能なノイズリダクション耳栓●参考価格 \3,140→【15%OFF】タイムセール価格 ¥2,669集中したい時や睡眠の質を高めたい方におすすめの耳栓。Quiet以外にも種類がたくさんあるので、用途やお好みので探してみてください!■マーナ (marna) 極しゃもじ プレミアム クリア (杓文字/日本製) しゃもじ くっつかない (エンボス加工 すくいやすい) スリム幅 K674●参考価格¥1,078→【16%OFF】タイムセール価格 ¥909「我が家のしゃもじはコレ!細長いフォルムが使いやすく、ごはんもつかない!平置きしてもご飯ふ触れる部分が浮くのも高ポイント!」(スタッフmm)■関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー AP-0308●参考価格¥2,200→【32%OFF】¥1,491レタスクラブスタッフも愛用中の品!包丁の切れ味がいいと料理も楽しくなりますよね。■シービージャパン(CB JAPAN) 洗濯 物干し ハンガー カラフル 樹脂フレーム 36ピンチ ジャンボ角 自立フック Kogure●¥1,118「金物店を営む親戚からおすすめされて何気なく数年使っていました。経年劣化のためほかのものを数種購入してみたのですが…びっくりするほど使いにくく、こちらの物干しハンガーの素晴らしさに気づいて以降、コレか使えなくなりました! 首がまわらないので高いところでもかけやすい、重たいものでもしっかりたくさんかけられるのに、ピンチの位置が絶妙で乾きやすい! カラーピンチが列でそろっているので、干す時に間違わない…。毎日使うものだからこそ、ストレスなく使えて丈夫なものが最高です。ずっと売ってほしい名品です」(スタッフYO)■王様のバスマットVer.2.0【更に改善されましたx吸水力2倍サラふわUP】(60cm×40cm, 角型グレー)●参考価格¥2,580→【29%OFF】タイムセール価格 ¥1,840「固い珪藻土マットを使っていましたが割れてしまい、小さな子どもがいるのでロールできるタイプのシートマットにかえました。」(スタッフK)。■パナソニック LEDランタン 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ ホワイト BF-AL06K-W●過去価格 ¥3,663 →【7%OFF】 ¥3,415「ベッドサイドに置いています。電球をポンとおすだけで明かりがつき、寝室での明かり取りに助かってます。」(編集部Y)懐中電灯としても使えるし調光・調色できるのも◎。■Apple AirTag●参考価格 ¥4,980 →【18%OFF】¥4,059「小学校に通う息子用。なくしやすい財布やイヤホンにもつかえる」(スタッフTY)■ネスレ キットカット ミニ バラエティパーティーボックス 70枚,チョコレート ※時期によりセット内容に変更あり参考去価格 ¥4,000 →【10%OFF】¥3,604「キットカット好きの我が家あっという間に食べてしまうので大容量がありがたい。お花見にも持っていきたい!」(スタッフK)3月31日まで15%オフクーポンあります!■一番搾り キリン ビール350ml×24本 生ビール●過去価格¥4,727→【10%OFF】タイムセール価格 ¥4,232 税込 (¥176/本)「ビールといえば一番搾り!この価格で買えるのはお得…!」(スタッフmm)■rom & nd HA Blow Kara 05 Dusky Rose●参考価格 ¥1,210「眉をふんわりさせたくて買ってみた眉マスカラ。正解でした!」(スタッフmm)3月23日現在、15%の182pt還元です!■&be (アンドビー) ファンシーラー ベージュ&オレンジ 4g / SPF20 PA++●参考価格¥3,850→【5%OFF】タイムセール価格 ¥3,657人気美容系YouTubeチャンネル「HASHIMOTO BEAUTY CHANNEL」のHASHIMOTOさん推しのコンシーラー。レタスでも紹介させていただきました!■【Amazon.co.jp限定】【大容量】めぐりズム蒸気でホットアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入●参考価格: ¥1,694→【15%OFF】タイムセール価格 ¥1,439「疲れ目を癒してくれるめぐりズム。大好きなので一通り試して、完熟ゆずの香りが一番のお気に入り!」(スタッフYO)■ニベア ディープモイスチャーリップ 無香料【医薬部外品】3本パック●¥1,155「リップはずっとこれ一択!他のものを使ってみても結局これに戻ってきます」(スタッフmm)■Amazonカテゴリー別人気アイテムをチェック!Amazonの各カテゴリーの人気アイテムもご紹介します!ポイントアップキャンペーンにも忘れずにエントリーを!■▶【ビューティー】の人気アイテム■メラノCC ディープクリア酵素洗顔 130g●参考価格715円→【21%OFF】¥564もはや洗顔の定番アイテムとなったメラノCCの洗顔料。ビューティーカテゴリーの下位カテゴリー「液体・クリーム洗顔料の売れ筋ランキング」でもずっと第1位の洗顔です。メラノCCのUV乳液もタイムセール価格!■メラノCC ディープデイケアUV乳液 50g (ビタミンC配合 トーンアップ SPF50+ PA++++)●参考価格¥1,210→【30%OFF】タイムセール価格 ¥842■[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 18g RED CUSHION 21N●参考価格¥2,970→【20%OFF】タイムセール価格 ¥2,376メイクの売れ筋ランキング1位はTIRTIRのクッションファンデーション。マスクにつきにくいので、花粉の季節にも◎■ビオレUV【Amazon.co.jp限定】【大容量】 アクアリッチ ウォータリーエッセンス 110g (通常品の1.6倍) 日焼け止め SPF50+/PA++++●参考価格¥1,210→【15%OFF】タイムセール価格 ¥1,028紫外線対策に!しっとり潤う使用感が◎。Amazon限定の1.6倍量なのも嬉しい。■▶【ドラッグストア】の人気アイテム■NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬スーパーマルチビタミン&ミネラル 120粒 120日分●参考価格¥3,078→【38%OFF】¥1,918マルチビタミン&ミネラルサプリメントの売れ筋ランキング第1位のマルチビタミン&ミネラルのサプリ。過去1か月で4万点以上購入されているという超人気アイテム!■by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入●過去価格 ¥2,603→【10%OFF】タイムセール価格 ¥2,342(\98/個)過去1か月で3万点以上購入されているティッシュ。我が家も愛用してます。箱ではなくパックなのが◎そして、重たい洗濯洗剤は宅配で届くのがいいということで、洗濯洗剤も見ていきましょう!■【大容量】アタック抗菌EX 洗濯洗剤 液体 ぎゅうぎゅうつめこみ洗いでも強力洗浄 つめかえ用 2900g●参考価格 ¥1,436→【28%OFF】タイムセール価格 ¥1,0313月27日まで10%オフクーポンもあります!■アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100g●参考価格 ¥2,033→【12%OFF】タイムセール価格 ¥1,7863月27日まで10%オフクーポンもあります!■【大容量】ワイドハイターEXパワー 衣料用漂白剤 見過ごせなくなった汚れやニオイ 、洗剤にちょい足しで超絶スッキリ! ! 詰替用2400ml●過去価格 ¥1,227→【11%OFF】¥1,087■【大容量】 ソフランアロマリッチ ジュリエット(スイートフローラルアロマの香り) 液体 柔軟剤 詰め替え メガジャンボ 2000ml●参考価格 ¥1,050→【18%OFF】タイムセール価格 ¥866■IROKA フレアフレグランス 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量●過去価格 ¥1,539→【22%OFF】AmazonスマイルSale価格 ¥1,2053月27日まで5%オフクーポンもあります!■▶【ホーム&キッチン】の人気アイテム■日本技研工業 ストレッチ ゴミ袋 半透明 乳白 45L 50枚入●参考価格 ¥550→【18%OFF】¥450とにかく破けにくくて使いやすいと好評のゴミ袋。我が家もこちらを使用してからずっと愛用しています。■Hansleep カーテン 遮光カーテン 1級遮光 厚手 断熱 防寒 防音 無地 洗濯可能 寝室 リビング 2枚組 (グレー, 幅100cm×丈178cm)●過去価格 ¥2,680→【20%OFF】タイムセール価格¥2,143新生活準備のためカーテンも人気アイテムに。1級遮光で日中でもほぼ真っ暗にできるというカーテンです。カラーやサイズも豊富なので、買い替えを検討している方はぜひチェックしてみてください。■▶【食品・飲料】の人気アイテム■森永乳業 ビエネッタ バニラ 濃厚アイスとパリパリチョコ 530ml×2個●価格¥3,9802025年3月末で終売が決定したアイスのビエネッタ。現在アイスクリームの売れ筋ランキング第1位になっています。私も子どもの時に食べてその美味しさに衝撃を受けて以来大好きでした!全国各地のスーパー等で完売が相次いでいるようですが、実は森永のAmazonストアで2個セットで購入予約が可能です。ちょっと割高かな…とも思いますが、最後と思ったら食べておきたい…!■キリン 自然が磨いた天然水 ラベルレス 水 2リットル 9本 国産 天然水 ミネラルウォーター ペットボトル 軟水●¥2,722→【59%OFF】タイムセール価格¥1,104食品・飲料カテゴリーのベストセラー第1位はミネラルウォーター2Lの9本入り。一箱に9本というのも何気に■【Amazon.co.jp限定】 ミネラルストロング 伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本 シリカ含有●過去価格 ¥1,428→【10%OFF】タイムセール価格 ¥1,288(\54/本)伊藤園のAmazon限定の強炭酸水も人気です!■▶【ファッション】の人気アイテム■[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)●過去価格¥2,280→【20%OFF】¥1,824イヤ〜な靴のニオイに。天然成分100%のパウダーを靴の中に一振りするだけ!■[ザノースフェイス] リュック BC Fuse Box II BCヒューズボックス2 NM82255 ユニセックス●参考価格¥19,000→【23%OFF】¥14,643新年度、心新たに通勤・通学用のリュックを買い替えるのもいいですね!内ポケットもたくさんあり、人気があるのも納得!■▶【家電】の人気アイテム■SALONIA サロニア スピーディーイオン ドライヤー 大風量 速乾 軽量 マイナスイオン ヘアドライヤー SL-013BK ブラック●参考価格: ¥5,918→【21%OFF】タイムセール価格 ¥4,673過去1か月で1万点以上購入されている家電カテゴリー第1位のサロニアのヘアドライヤー。マイナスイオン機能搭載でダメージ軽減!■ティファール 電気ケトル 1.2L 大容量 転倒お湯もれロック 「ジャスティン ロック ブラック」 省スチーム設計 KO5908JP●過去価格 ¥5,051→【33%OFF】¥3,373家電売れ筋ランキング第2位、キッチン家電売れ筋ランキングでは第1位の電気ケトル。あっという間にお湯が沸き、省スチーム、転倒お湯もれロックなどなど機能面も充実!■▶【パソコン・周辺機器】の人気アイテム■KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G●過去価格 ¥1,280→【11%OFF】タイムセール価格 ¥1,139パソコン・周辺機器カテゴリの売れ筋第1位はこのメモリーカード!過去1か月で5000点以上購入されています。ゲーム機の他、防犯カメラに使っている使っているという声も。■Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0●参考価格 ¥740→【11%OFF】AmazonスマイルSale価格 ¥660一般的なケーブルより5倍以上の耐久性をもっているというUSB TypeCの充電ケーブルが第2位でした!■Kindle Unlimitedキャンペーンも開催中!対象作品が読み放題になるKindle Unlimitedは、通常3カ月2,940円のところ、キャンペーン価格になっています。キャンペーン内容は人によって違い「3カ月99円」「3カ月499円」「12カ月9800円」と、さまざま! 自分がどの価格になるかは「Kindle Unlimited」サイトへ行けば自動的に表示されるので、すぐに確認できます。対象となっている電子書籍はなんと500万冊以上! PCやスマートフォン、タブレットなど様々な端末でKindle無料アプリを使って、いつでも自由に読むことができます。アプリで書籍をダウンロードしておけば、インターネットを使わずオフラインで読むことも可能。初回限定でお安くなるお試しキャンペーンですが、一定期間経っていれば対象になることも。キャンペーンサイトで確認することをおすすめします。新生活の買い忘れはもうありませんか?バタバタしがちな年度末、年度初めですが、お得に楽しく乗り切りましょう!文=mm