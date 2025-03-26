¾×·âà¥Ô¥ó¥¯¥¹¡¼¥×áËüÇî¤ËÅÐ¾ì¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿·¿Í½÷À¥¢¥Ê¤¬ËþµÊ¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤?¤³¤ì¡×¡Ö¿§¤ä¤Ã¤Ã¤Ð¡×
¢¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢ÎÁÍý¢¡
¡¡¡ÖEXPO 2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤¯¤é¼÷»Ê¤Ë¿·¿Í½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÀøÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È1¿Í¤Ç²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÄÃæÍ§ÍüÆà¥¢¥Ê(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Önews¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤Ç¡¢4·î13Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¤¯¤é¼÷»Ê¤òË¬¤ì¤¿ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡¢Ìó70¥«¹ñ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¡£¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Î¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥Ð¥ë¥·¥Á¥§¥¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¡¼¥×¤ËÄ©Àï¤·¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤µ¤¬Íè¤ë¤±¤É¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£¼÷»Ê»®¤Ë¤Î¤»¤é¤ì¤¿¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥Ð¥ë¥·¥Á¥§¥¤¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÄ¶ÀäÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤?¤³¤ì¡×¡Ö¿§¤ä¤Ã¤Ã¤Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£