トランプ大統領の側近が誤って「Signal」のグループチャットにメディア関係者を参加させてしまった一件について上院情報委員会の公聴会が開催され、民主党のマーク・ワーナー上院議員の質問を受けたCIAのジョン・ラトクリフ長官は、「Signal」を公式アプリとして使用していることを認めました。

「Signal」は安全性に定評があるメッセージアプリとして知られ、匿名性が高いメッセージアプリと言われる「Telegram」よりも安全だという意見が専門家から出ています。一方で、イーロン・マスク氏らを中心に、安全性に対して疑問を呈する声もあります。メッセンジャーアプリのSignalがTelegramよりも安全であると専門家によって広くみなされている理由とは? - GIGAZINE国防総省でも、かつてSignalで公式情報のやりとりを行った職員についての調査で「メッセージアプリおよび音声通話アプリとして、Signalは国防総省では使用を承認していない」と報告したことがあります。しかし、月刊誌「The Atlantic」の編集長がトランプ政権の大統領補佐官からSignalのグループチャットに招待される事態が発生。そのグループチャット内で、イエメン攻撃についてのやりとりが行われていたことが明らかになりました。トランプ大統領の側近が誤って極秘の戦争計画をリーク、実際のスクリーンショットも公開される - GIGAZINESignalの使用について、上院情報委員会でマーク・ワーナー議員の質問を受けたCIAのラトクリフ長官は、「Signalは上院議員間の連絡ツールとして認められている」と主張。最も安全なメッセンジャーアプリ「Signal」がアメリカ上院議員間の連絡ツールとして公式に認可される - GIGAZINEその上でラトクリフ長官は「私がCIA長官に任命されたとき、最初にあった出来事は、ほとんどのCIA職員もそうだったように、私のPCにSignalがインストールされたということです。就任から早い時期に、CIAの記録管理担当者から、業務上許されるSignalの利用についての説明を受けました。これは現政権からバイデン政権に至るまでの慣行です」と述べました。ラトクリフ長官による発言はABC Newsの映像で確認可能です。Senator grills Gabbard on Signal chat leaks: 'Show the texts now' - YouTubeなお、政府高官がSignalのようなアプリで秘密の会話をすることについては、そもそも情報の透明性に問題があると問題視する意見があります。