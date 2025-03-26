ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ボアオ・アジアフォーラム、健康に関する分科会開催 ボアオ・アジアフォーラム、健康に関する分科会開催 ボアオ・アジアフォーラム、健康に関する分科会開催 2025年3月26日 22時32分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２６日、サブフォーラムの会場。（ボアオ＝新華社記者／張麗螭） 【新華社ボアオ3月26日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で開催中のボアオ・アジアフォーラム2025年年次総会は26日、サブフォーラム「すべての人が健康な共同の未来」が開かれた。２６日、サブフォーラムで発言する北京協和医院の張抒揚（ちょう・じょよう）院長。（ボアオ＝新華社記者／張麗螭）２６日、サブフォーラムで発言する世界保健機関（ＷＨＯ）のマーティン・テイラー駐中国代表。（ボアオ＝新華社記者／張麗螭）２６日、サブフォーラムで演説する北京市の靳偉（きん・い）副市長。（ボアオ＝新華社記者／張麗螭）２６日、サブフォーラムで発言する製薬会社の広州医薬集団の李小軍（り・しょうぐん）董事長。（ボアオ＝新華社記者／張麗螭）２６日、サブフォーラムで演説するニュージーランドのジェニー・シップリー元首相。（ボアオ＝新華社記者／張麗螭）２６日、サブフォーラムで発言する北京大学世界衛生研究院院長、同大学公共衛生学院教授の任明輝（じん・めいき）氏。（ボアオ＝新華社記者／張麗螭） リンクをコピーする みんなの感想は？