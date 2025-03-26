SKY-HI、最新曲「No Flexin’」リリース＆ダンスビデオ公開
SKY-HIが、今年リリース予定のアルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第3弾「No Flexin’」を本日リリース。ダンスビデオを公開した。
◆「No Flexin’」Dance Video
楽曲は、プロデューサーにXGやKOHH、JP THE WAVYにもトラックを提供しワールドワイドに活躍するXanseiを迎えて制作された。
派手な外見や表面的なことにとらわれず、夢や未来に対して実際に多額の資金を賭けて成功させてきたSKY-HI流のヒップホップドリームを、2000年代のヒップホップの“ノレる”グルーヴと現代的な遊び心を融合させたトラックに乗せて、踊る様にラップしたヒップホップチューンだ。
映像にはダンスチーム・THE SPC BOYS CLUBが出演し、リーダーのNAGIが本作の振付を担当。楽曲の持つDo It Yourselfなエネルギーをダンスで昇華し、唯一無二の世界観を作り上げた。
「No Flexin’」
発売日 : 2025年3月26日(水)
Streaming & Download : https://sky-hi.lnk.to/NoFlexin
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