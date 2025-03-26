¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Û¼«¤é¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò½Ë¤¦Ï¢¾¡·à¡¡ÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡àºÇ¹â¤Î3.26á¤Ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè60²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿
¡¡ºÇ¹â¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£26Æü¤¬41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿ÇÏ¾ìµ®Ìé¡Ê¼¢²ì¡Ë¤¬5R¤Ï3¥³¡¼¥¹º¹¤·¡¢10R¤Ï¥¤¥óÆ¨¤²¤Ç2ÆüÌÜÏ¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£¸åÈ¾¤Î1¹æÄú¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢1¥Þ¡¼¥¯¤ÏÎäÀÅ¤Ë²ó¤ì¤¿¡×
¡¡½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï6Ãå¤«¤é¤ÎÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¡¢´î¤Ó¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ú¥é¤òÃ¡¤ÊÑ¤¨¤Æ¡¢½éÆü¤è¤ê¤â¥¿¡¼¥ó¤Î²¡¤·´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µÇ°Æü¤ËÎ¦¡Ê¤ª¤«¡Ë¤Î¾å¤Ç¤â¿å¾å¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿ÇÏ¾ì¤Ï¡Ö41ºÐ¤Î1ÆüÌÜ¤¬ºÇ¹â¤Î½ª¤ï¤êÊý¡£2ÆüÌÜ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°ìÁØ¤ÎÊ³µ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡6¹æÄú¤Î3ÆüÌÜ8R¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£