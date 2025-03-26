Ì£¤·¤ß¥¦¥Þ¤¤¡ªºàÎÁ2¤Ä°ÊÆâ¤Çºî¤ì¤ë¡ÖÌýÍÈ¤²¡×¤Î¥µ¥µ¥Ã¤ÈÉûºÚ
¤·¤ß¤¸¤ß¤ª¤¤¤·¤¤¡¢ÌýÍÈ¤²¥ì¥·¥Ô
ÌýÍÈ¤²¤Ë1ÉÊÂ¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉûºÚ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ì£¤¬¤·¤ß¤¿ÌýÍÈ¤²¤¬¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¡£¥µ¥Ã¤È´°À®¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡ª
¤«¤Ä¤ª¤Ö¤·¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤·¤ß¤ë
¡ý¤ªÊÛÅö´ÊÃ±¤ª¤«¤º¡ýÌý¤¢¤²¤Î¤«¤ÄÀáÏÂ¤¨¡ý
by mizukane
¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¤°¤Ç¤¹¡ª¤«¤Ä¤ªÀá¤¬»Ý¤ß¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ù
¥ì¥ó¥¸OK¡¢¤Þ¤¤¤¿¤±¼Ñ
¤ªÊÛÅö¤Ë¢öÉñÂû¤ÈÌýÍÈ¤²¤Î´Å»Ý¡Á¡ù
by ¤µ¤È¤ß¤ï
¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤ï¤«¤á¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ
¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬¡ª¥ï¥«¥á¤ÈÌýÍÈ¤²¤Î´Å¿É¡ùÊÛÅö
by ¤æ¤ó¤ä¤È¤â¤â
¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ì¤ë´ÊÃ±¤Ê¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤Ç¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
¸åÊÒÉÕ¤±¤â³Ú¥Á¥ó¤Ç¤¹¤è¡£
ºÌ¤ê¤è¤¤¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¥¯¥ë¥¯¥ë
´ÊÃ±♡¿Í»²¤ÎÌýÍÈ¤²´¬¤¤Î¼ÑÊª☺¤ªÊÛÅö¤Ë¤â
by ¤É¤ó¤Ô¤ó¤¿¤ó
❀ÏÃÂêÆþ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹❀¿Í»²¤ò¾®ÍÈ¤²¤Ç¤¯¤ë¤¯¤ë´¬¤¤¤Æ¼Ñ¤ë¤À¤±¢ö´ÊÃ±¥ª¥«¥º¤Ç¤¹¡°¡°£â¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¡ª
¤µ¤µ¤ßÆþ¤ê¤Ç¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¡ý
·Ü¤µ¤µ¤ß¤ÎÌýÍÈ¤²´¬¤¡ù¤ªÊÛÅö¤ª¤«¤º
by ½Õ¾®Ä®
Ã¸Çò¤Ê·Ü¤µ¤µ¤ß¤òÌýÍÈ¤²¤Ç´¬¤¤¤Æ¥¿¥ì¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤ÈÍí¤àÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÛÅö¤ª¤«¤º¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤³¡¦¤ï¤«¤á¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×
ÌýÍÈ¤²¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢²È¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¢¤ëºàÎÁ¤ò¾¯¤·¤À¤±¥×¥é¥¹¤·¤¿¤ª¤«¤º¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤«¤á¤ä¥¥Î¥³¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¾å¤Ë¤«¤µÁý¤·¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤¦Êý¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤È¤ê¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¤µ¤µ¤ßÆþ¤ê¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤ª¤«¤º¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤ÆÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤â¤è¤·¡¢¤´ÈÓ¤Ë¾è¤»¤ë¤è¤¦¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¤À¤·¤ÎÌ£¤¬°Ü¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¤µ¤µ¤Ã¤È¤Ç¤¤ëÉûºÚ¥ì¥·¥Ô¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£