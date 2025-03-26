【ルヴァン杯１回戦】福島が大量得点で札幌に勝利！ 長崎は群馬に逆転勝ち、清水は相模原に３−１快勝
Jリーグは３月26日、ルヴァンカップ１stラウンド第１回戦の13試合を各地で開催した。
清水は相模原と対戦。相手のオウンゴールで先制し、北爪健吾と土居佑至が加点。終了間際に１点を返されるも、３−１で勝利した。
富山は碓井聖生のハットトリックなどで千葉を４−２で下す。山口は大分と相まみえ、３−２で接戦を制した。
福島は札幌を相手にゴールラッシュ。延長戦の末、６−３で大勝した。長崎は群馬と相まみえ、４−１の逆転勝ちを収めた。
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ルヴァン杯１stラウンド第１回戦の結果と予定は以下のとおり。
▼３月20日開催分
八戸 １（2PK4）１ 新潟
栃木C ０−１ 鹿島
長野 ０（4PK5）０ 東京V
金沢 ０−１ 湘南
沼津 ０−１ 柏
岐阜 ０−２ 横浜FC
奈良 ０−１ FC東京
鳥取 ０−２ 京都
讃岐 １−５ C大阪
高知 １−２ G大阪
北九州 １−０ 岡山
宮崎 ０EX３ 名古屋
琉球 ０−２ 福岡
▼３月26日開催分
相模原 １−３ 清水
福島 ６EX３ 札幌
水戸 １−０ 熊本
栃木SC ０（4PK3）０ 仙台
群馬 １EX４ 長崎
大宮 ３（7PK6）３ いわき
甲府 ２−１ 藤枝
松本 １EX０ 鳥栖
富山 ４−２ 千葉
FC大阪 １−２ 磐田
愛媛 ０−２ 秋田
大分 ２−３ 山口
鹿児島 ０−２ 山形
▼４月９日開催分
今治 19:00 徳島
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
清水は相模原と対戦。相手のオウンゴールで先制し、北爪健吾と土居佑至が加点。終了間際に１点を返されるも、３−１で勝利した。
富山は碓井聖生のハットトリックなどで千葉を４−２で下す。山口は大分と相まみえ、３−２で接戦を制した。
福島は札幌を相手にゴールラッシュ。延長戦の末、６−３で大勝した。長崎は群馬と相まみえ、４−１の逆転勝ちを収めた。
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ルヴァン杯１stラウンド第１回戦の結果と予定は以下のとおり。
八戸 １（2PK4）１ 新潟
栃木C ０−１ 鹿島
長野 ０（4PK5）０ 東京V
金沢 ０−１ 湘南
沼津 ０−１ 柏
岐阜 ０−２ 横浜FC
奈良 ０−１ FC東京
鳥取 ０−２ 京都
讃岐 １−５ C大阪
高知 １−２ G大阪
北九州 １−０ 岡山
宮崎 ０EX３ 名古屋
琉球 ０−２ 福岡
▼３月26日開催分
相模原 １−３ 清水
福島 ６EX３ 札幌
水戸 １−０ 熊本
栃木SC ０（4PK3）０ 仙台
群馬 １EX４ 長崎
大宮 ３（7PK6）３ いわき
甲府 ２−１ 藤枝
松本 １EX０ 鳥栖
富山 ４−２ 千葉
FC大阪 １−２ 磐田
愛媛 ０−２ 秋田
大分 ２−３ 山口
鹿児島 ０−２ 山形
▼４月９日開催分
今治 19:00 徳島
構成●サッカーダイジェストWeb編集部