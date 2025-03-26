¾å¸¶¤µ¤¯¤é¡¡1·î¤ËÇòÈ±À÷¤á¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¤â¤¦¥ª¥·¥ã¥ìÀ÷¤á¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¿ô¥«·î¤Ç¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤Áý¤¨¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¸¶¤µ¤¯¤é¡Ê47¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£1·î¤ËÇòÈ±À÷¤á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢Êì¤¬¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¾å¸¶¡£1Æü¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÊì¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¡£¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Á°È±¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈþÍÆ¼¼¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¥ì¥¤¥È¥·¥ç¡¼¤ÇÇòÀãÉ±¡×¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ÏÇòÈ±À÷¤á¡×¤ò¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾å¸¶¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö2025Ç¯1·î¤ËÇòÈ±À÷¤á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö1·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡È¼¡¤ÏÇòÈ±À÷¤á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡É¤È¸À¤¦´¶ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿ô¥«·î¤Ç¤¹¤Ã¤´¤¤Áý¤¨¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¥ª¥·¥ã¥ìÀ÷¤á¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£