¶¿ÅÚ·ÝÇ½¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¼ã¼Ô¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤ï¤Ã¤«¥Õ¥§¥¹¡×¡¡ÉÙ»³¤Ç½é³«ºÅ
¡¡¶¿ÅÚ·ÝÇ½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ÆÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ï¤Ã¤«¥Õ¥§¥¹¡×¡Ê»°É©¾¦»ö¡¦Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ËÌÎ¦Ä«ÆüÊüÁ÷ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡Ë¤¬26Æü¡¢ÉÙ»³»Ô¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª¡Ö¤æ¤º¡×¤ÎËÌÀîÍª¿Î¤µ¤ó¤È´äÂô¸ü¼£¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£½Ð±é¤·¤¿¶¿ÅÚ·ÝÇ½¤ÎÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä³ØÀ¸¤é¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¡¢ÉñÂæ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤â¤Á¤òÅê¤²¤ë¡Ö¤æ¤º¡×¤ÎËÌÀîÍª¿Î¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á=2025Ç¯3·î26Æü¸á¸å7»þ21Ê¬¡¢ÉÙ»³»Ô¡¢°æ¼ê¤µ¤æ¤ê»£±Æ
¡¡½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¤ÎÆîÅ×Ê¿¹â¹»¶¿ÅÚ·ÝÇ½Éô¡¢¸©Ì±ÍØ±ÛÃæÈ¬Èø¤ª¤ï¤éÊÝÂ¸²ñ¡¢¿·Ì«¡¦Æó¤Î´ÝÄ®»â»ÒÊý¼ãÏ¢Ãæ¤È¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Î¸æ¿Ø¾èÂÀ¸Ý¡£²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¤Î¡Ö¤ß¤ó¤±¤ó¡ÊÌ±ÍØ¸¦µæ²ñ¹ç¾§ÃÄ¡Ë¡×¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡£¡ÊÀîÂ¼¤µ¤¯¤é¡Ë