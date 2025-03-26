¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤ËÃ»´üÌÈµö¸òÉÕ
¡¡JRA¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢3·î29Æü¤è¤êÃ»´üµ³¼êÌÈµö¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ü¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê
ÌÈµö´ü´Ö¡§3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
¿È¸µ°ú¼õÄ´¶µ»Õ¡§ËÙÀë¹Ô¡ÊÈþ±º¡Ë
·ÀÌóÇÏ¼ç¡§Î¤¸«¼£»á
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1983Ç¯9·î26Æü¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀ¸¤Þ¤ì
¿ÈÄ¹165cm¡¡ÂÎ½Å54kg
2000Ç¯¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëµ³¼êÌÈµö¼èÆÀ
2013Ç¯¡¡¹á¹Áµ³¼êÌÈµö¼èÆÀ
2022Ç¯¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëµ³¼êÌÈµö¼èÆÀ
2022¡¿23Ç¯¥·¡¼¥º¥óÀ®ÀÓ¡¡285Àï86¾¡¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë6°Ì¡Ë
2023¡¿24Ç¯¥·¡¼¥º¥óÀ®ÀÓ¡¡267Àï70¾¡¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë8°Ì¡Ë
2024¡¿25Ç¯¥·¡¼¥º¥óÀ®ÀÓ¡¡208Àï55¾¡¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë7°Ì¡Ë
¡Ú¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Û¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤Ï·òÆ®¤Î3Ãå¡Ä¥â¥ì¥¤¥é¡ÖÈà¤ÎÁö¤ê¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ºòÇ¯¤Ïºù²Ö¾Þ¤ò¾¡Íø
¼ç¤ÊG1¾¡°È¡Ê2023Ç¯°Ê¹ß¡Ë
¡¦2023Ç¯
ABCPCCÂç¾Þ¡¢OSAFÂç¾Þ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂç¾Þ¡Ê°Ê¾å¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥í¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê°Ê¾å¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡¡Åù
¡¦2024Ç¯
ºù²Ö¾Þ¡ÊÆüËÜ¡Ë
¥â¥ó¥Æ¥Ó¥Ç¥ª»ÔÂç¾Þ¡Ê¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡Ë
¥Ö¥é¥¸¥ëÂç¾Þ¡¢¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í½£Âç¾Þ¡Ê°Ê¾å¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë
¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥Ã¥É¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë