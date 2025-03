【クッキーラン:冒険の塔】 4月3日 配信予定 基本プレイ:無料(アイテム課金制)

Yostarは、Android/iOS用アクション「クッキーラン:冒険の塔」を4月3日に配信する。基本プレイは無料でビジネスモデルはアイテム課金制。

本作は「クッキーラン」シリーズの新作タイトルとなっており、可愛らしい見た目でおなじみのクッキーたちが3Dのフィールドを探索しバトルする見下ろし型のアクションゲームとして開発が進められている。

すでに事前登録受付が行なわれており、配信番組「『クッキーラン:冒険の塔』リリース直前生放送!」にて正式配信日が4月3日になることがアナウンスされた。配信ではゲームの概要紹介に加え、リリースを記念し「いちご大福味クッキー」の登場が予告。さらに実装予定のコンテンツ情報なども明らかになった。

このほかLINEスタンプおよびアニメーション絵文字が3月27日以降に発売決定。作中に登場するクッキーたちの様々な表情が見られるデザインになっている。さらに、Yostar OFFICIAL SHOPでは本作にまつわるメニューが4月5日より販売スタート。シヤチハタのOSMOのオリジナルデザインや、各種グッズ情報も合わせて公開された。

【『クッキーラン:冒険の塔』リリース直前生放送!】

