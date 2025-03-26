ºÊ¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÂç¥Ï¥º¥ì!?¡¡µÁÊì¤ÎÉô²°¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤Ï¡ÚÀÄ¤¤²°º¬¤ÎÂç¤¤Ê¤ª²È Vol.48¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÆóÀ¤ÂÓÆ±µï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤¿¤é¤È¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤ÊµÁÊì¤ÈÉ×¤Î´Ø·¸¤ò²ø¤·¤àºÊ¡£Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤ë¤â¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÉÔÍø¤Ê¤Î¤ÇµÁÊì¤ÎÉô²°¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ë¡£É×¤¬µÁÊì¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤¿²¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ºÊ¤Ï¡¢µÁÊì¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ê·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤ò²¡¤µ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
ÆóÀ¤ÂÓÆ±µï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤¿¤é¤È¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤ÊµÁÊì¤ÈÉ×¤Î´Ø·¸¤ò²ø¤·¤àºÊ¡£Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤ë¤â¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÉÔÍø¤Ê¤Î¤ÇµÁÊì¤ÎÉô²°¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ë¡£É×¤¬µÁÊì¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤¿²¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ºÊ¤Ï¡¢µÁÊì¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ê·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤ò²¡¤µ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
µÁÊì¤ÎÉô²°¤Ø¡Ä¡ª
¤¤¤¤Ê¤ê¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿!?
¤Ê¤¼µÁÊì¤¬¤³¤³¤Ë!?
µÁÊì¤ÈÉ×¤Î´Ø·¸¤òË½¤¯¤Ù¤¯¿¯Æþ¤·¤¿¹»Ò¡£¤·¤«¤·ÌÜÏÀ¸«¤Ï³°¤ì¡¢µÁÊì¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤ÏÉ×¤Ï²¿¤·¤Ë¿²¼¼¤Ë¡Ä¡©¡¡2³¬¤ËÃ¯¤«¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÃÎ¿Í¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç¤À¤±¡£²¿¤«´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(¥Ä¥à¥Þ¥Þ)