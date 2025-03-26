¡Ö¤¢¤Î²È¤À¤±¤Ï¥¤¥ä¡ª¡×Æ¨¤²½Ð¤·¤¿ÍÄÆëÀ÷¡ÄµÁÊì¤ÈµÁ»Ð¤¬¿·¤¿¤ÊºöÎ¬!?¡Ú¥³¥ì¤Ã¤ÆÎ¥º§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© Vol.96¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥Þ¥ë¥³¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤æ¤ÏµÁ¼Â²È¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÉã¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤ÎËö¡¢ºÊ¤ÏµÁ¼Â²È¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡£É×¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦¤«¤ª¤ê¤¬Ëè½µµÁ¼Â²È¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤¬É×¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿ºÊ¤ÏÉ×¤Ø¤Î¿®ÍÑ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Î¥º§Àë¸À¤·¤Æ¼Â²È¤Øµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ï¤¹¤°¤ËÂ÷»ù½ê¤Ä¤¤Î¿¦¾ì¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¤«¤ª¤ê¤ÏµÁ¼Â²È¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¼à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÁ»Ð¤«¤éÁÆÁê¤·¤¿µÁÉã¤Î¸å½èÍý¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤Î²¼¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ó¤ÊµÁ¼Â²ÈÃ¯¤âÍè¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤«¤ª¤ê¤Ë¡¢µÁ»Ð¤ÏºÊ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤«¤é¤¹¤°Æ¨¤²¤ë¤«¤éº§Ìó¼Ô¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È·ùÌ£¤òÏ¢È¯¡£²æËý¤Î¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿¤«¤ª¤ê¤Ï¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÍè¤Þ¤»¤ó¡ª¤È¸À¤¤Êü¤Áµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤æ¤ÏµÁ¼Â²È¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÉã¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤ÎËö¡¢ºÊ¤ÏµÁ¼Â²È¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡£É×¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦¤«¤ª¤ê¤¬Ëè½µµÁ¼Â²È¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤¬É×¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿ºÊ¤ÏÉ×¤Ø¤Î¿®ÍÑ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Î¥º§Àë¸À¤·¤Æ¼Â²È¤Øµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ï¤¹¤°¤ËÂ÷»ù½ê¤Ä¤¤Î¿¦¾ì¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¤«¤ª¤ê¤ÏµÁ¼Â²È¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¼à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÁ»Ð¤«¤éÁÆÁê¤·¤¿µÁÉã¤Î¸å½èÍý¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤Î²¼¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ó¤ÊµÁ¼Â²ÈÃ¯¤âÍè¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤«¤ª¤ê¤Ë¡¢µÁ»Ð¤ÏºÊ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤«¤é¤¹¤°Æ¨¤²¤ë¤«¤éº§Ìó¼Ô¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È·ùÌ£¤òÏ¢È¯¡£²æËý¤Î¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿¤«¤ª¤ê¤Ï¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÍè¤Þ¤»¤ó¡ª¤È¸À¤¤Êü¤Áµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Àì¶È¼çÉØ¤ÇÎ©ÇÉ¤Ê²È¤Ë½»¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ä
Àì¶È¼çÉØ¤ÇÂç¤¤Ê²È¤Ë½»¤á¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢½µ¤Ë1²ó¡¢¿ô»þ´Ö¤Î²æËý¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ª¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êºÊ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢µÁÉã¤Îµ¤»ý¤Á°¤µ¤äµÁ¼Â²È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤Îº¢¡¢µÁÉã¤ÎÁÆÁê¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿µÁÊì¤Ï¡¢¤«¤ª¤ê¤ËÊ¸¶ç¤Ð¤«¤ê¡£
µÁÊì¤âµÁ»Ð¤â¡¢ÌÌÅÝ¤ÊµÁÉã¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ëÁê¼ê¤¬Íß¤·¤¤¤À¤±¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤µ¤æ¤ÈÉ×¤òÎ¥º§¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
(¥Þ¥ë¥³)