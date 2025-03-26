Ãå¾þ¤Ã¤¿µÁÊì¤¬¡¢ÃËÀ¤È¥¤¥Á¥ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡ª¡©¡ÖµÁÉã¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¡×¢ª¡ÚÍ½ÁÛ³°¤Î¿¿Áê¡Û¤¬È¯³Ð
ÉßÃÏÆâÆ±µï¤ÇÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¶á¤ÎµÁÊì¤Î¹ÔÆ°¤¬¤É¤¦¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤µ¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤ÎÁÛÁü¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÁÊì¡£º£²ó¤Ï¡¢Í§¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
Îø¤¹¤ë²µ½÷¤ÊµÁÊì
¼Â¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÅÙ¡¹¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤µÁÊì¡£¼«Ê¬¤Î¿ÆÍ§¤Ë¼ê¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿Êì¿Æ¤ò¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÉ×¤âµö¤»¤º¡£µÁÉã¤ËÀä±ï¤µ¤ì¤¿µÁÊì¤Ï¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¤·¤«Æ»¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¸ª¿È¤Î¶¹¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯11·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§º´ÅÄ¡¡ÀÅ
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ÍõÂô¤æ¤¤Î
¸µOL¡£½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤ÎÀ¸¤¿É¤µ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¤¤¤È¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£°ÊÍèÎø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000ËÜ°Ê¾å¼¹É®¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡£Æü¡¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ä¥ê¥âー¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤ò¼èºà¡£µ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£